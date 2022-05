Un grup d’alumnes de l’Institut Cendrassos de Figueres ha participat el darrer cap de setmana a Igualada al CanSat, una iniciativa de l’Agència Espacial Europea que desafia estudiants de tot Europa a construir i llançar un minisatèl·lit de la mida d’una llauna de refresc. Les joves promeses de l’enginyeria Jana Planas, Adrià Torrent, Dana Calugaru, Pep Roura i Nicolás Ortiz s’han trobat a Igualada amb la periodista figuerenca de TVE Montse Rigall i li han explicat, davant de la càmera i micro en mà, com han viscut l’experiència.

«Ha estat la primera vegada que participem. Crec que ens ha sortit bé, però no crec que guanyem», ha dit un dels alumnes. Un seu company ha detallat com han desenvolupat el projecte: «Teníem una limitació de pes i espai, havíem d’aconseguir que tot cabés dins una llauna i que fes el seu treball». Una altra alumna ha complementat aquesta informació parlant sobre la mesura de pes i temperatura del mini satèl·lit i una altra jove somriu per dir que, «si més no tindrem, l’experiència». Aquest equip, que es denomina Kandrassos, té com a mentor el professor Frede Luque, el qual ha assenyalat que «els alumnes s’han espavilat molt en la recerca i en trobar solucions als problemes que se’ls han anat plantejant». «El nostre satèl·lit té una missió primària que és agafar les dades de la temperatura de l’aire, la pressió atmosfèrica i transmetre-les per telemetria a l’estació de Terra com a mínim una vegada per segon». Així descriu l’equip Kandrassos el seu projecte.

La competició és un repte tant tecnològic com científic que reuneix joves de Secundària de tots els països associats a l’Agència Espacial Europea. Hi ha la competició regional, nacional i, finalment, europea. De tots els instituts que han participat en la fase regional, n’hi haurà un, el que resulti guanyador, que representarà Catalunya el 24 de maig a la final estatal a Granada.