El projecte Alzheimer: Joguines i Música per recordar que l’institut Ramon Muntaner de Figueres porta a terme en col·laboració amb el Museu del Joguet de Catalunya i el Centre Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueres és finalista dels premis Baldiri Reixac, organitzats cada any per la Fundació Carulla. «Estem molt contents perquè és un projecte molt bonic, i el fet de ser finalistes a escala de tot Catalunya és una satisfacció molt gran tant per als alumnes i per tots nosaltres» explica la professora de castellà Mercè Martí, impulsora també del projecte.

La iniciativa de l’institut figuerenc es troba entre 40 propostes finalistes de tot Catalunya. Els premis tenen com a objectiu connectar la cultura i l’educació en la construcció de respostes als nous reptes socials. El projecte Música per Recordar que es duu a terme a l’institut Ramon Muntaner de Figueres va rebre el Primer Premi Fedefarma 2021 al compromís social de tot Catalunya. L’octubre de l’any passat aquest projecte es va fer més gran. Els departaments de castellà, català i plàstica de l’institut Muntaner van treballar conjuntament per introduir el concepte joguet a les dinàmiques de classe. «A la música hem afegit tot un seguit de joguines: pilotes, globus, ninos, contes tradicionals, disfresses infantils, convertint cada una de les sessions que fem amb els malalts d’Alzheimer en trobades molt poètiques». El Museu del Joguet i la Fundació Esportiva Figueres es van sumar al projecte per tal de poder acompanyar les trobades de tota mena de jocs i materials diversos.