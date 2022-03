El comitè de vaga del professorat ha celebrat a través d'un comunicat sindical unitari haver "forçat" el Departament d'Educació a negociar, hores després que hagi transcendit que el conseller Josep González-Cambray es reunirà amb els sindicats la setmana que ve. Segons el comitè, Educació ha demanat la mediació del Departament de Treball per començar el procés de negociació, fet que atribueix als tres dies de vaga "amb un seguiment mai vist en els darrers 30 anys". Davant d'aquest nou escenari, els representants del professorat alerten que no acceptaran "una altra cosa" que "propostes clares" per revertir les retallades i de millores laborals.

Els sindicats asseguren que des del principi han estat "oberts al diàleg" i a l'inici de negociacions "reals" per revertir la situació de "crisi absoluta" en què afirmen que es troba el sector. En aquest sentit subratllen que la mobilització "ha servit perquè la Conselleria s'adoni finalment que l'única manera de recosir la ruptura actual és seure a negociar". I alhora alerten que en aquesta primera reunió, el Departament ha de portar "propostes clares" per revertir les retallades i de millores laborals en la línia dels punts de la plataforma de vaga. "Per la nostra banda, no acceptarem una altra cosa", reblen. De moment, continuen actives les dues jornades de vaga que falten de les cinc convocades inicialment, les del 29 i 30 de març.