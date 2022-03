Des de fa uns anys, l'Institut Cendrassos de Figueres ha dut a terme diferents activitats en commemoració al Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, i ja són tota una tradició. Tanmateix, l'any passat que un grup de professores va trobar interessant poder afegir-hi una de nova: una sèrie de ponències de dones de la comarca per tal de poder donar veu al feminisme i coeducar a partir de l'experiència d'aquestes.

Tal com expliquen responsables del centre educatiu, l'edició de l'any passat, a causa de les mesures COVID, no va ser possible realitzar-la de forma presencial i es va haver de realitzar a través de plataformes virtuals. Malgrat això, l'edició va poder comptar amb dones amb un paper rellevant a la nostra comarca, com: les integrants la Xarxa de dones Emprenedores i Competents; Empar Pagès, primera dona pilot de l'Estat Espanyol; Maite Juanola, del Taller d'Automoció Juanola; i la Sandra Barneda, periodista de Telecinco i escriptora, entre altres.

I aquest any, s'ha volgut donar veu a les àvies de la comarca, un pou de saviesa que creuen, des de l'Institut figuerenc, que l'alumnat ha de poder veure com a font d'enriquiment, al mateix temps que se li transmet una sèrie de valors com el de l'esforç i l'actitud, recentment en procés d'extinció.

Així doncs, l'acte ha comptat amb la presència, de nou, de l'entranyable Empar Pagès que un any més, ha volgut acompanyar al claustre de professorat i l'alumnat mostrant, en aquesta ocasió, la seva etapa vital com a àvia. A més s'ha comptat amb la presència de la Letícia Shing, la propietària del conegut i mític restaurant xinès Shangai; la Maria Asparó, filla de Lladó que va viure una època grisa com és la postguerra; i l'Ángela Hueso, filla de terres andaluses i que va arribar a Figueres amb una mà al davant i una mà al darrere, i va haver de tirar endavant la seva família.

Totes elles han compartit, de forma totalment desinteressada, les seves experiències vitals, uns relats que han fet vibrar els cors de l'alumnat del centre de secundària, i que ja esperen amb entusiasme la pròxima edició.