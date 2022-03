L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses ha iniciat aquest curs el programa Vibrart, una proposta de coeducació emocional a través de l’art, en la qual participen els tres centres de secundària la població. Tallers artístics esdevenen l’eina perquè els i les joves expressin les seves emocions i trenquin amb els estereotips de gènere, promovent relacions basades en la igualtat, el respecte i l'equitat entre la població jove i adolescent.

Des del passat mes de febrer, Vibrart, entitat social basada en la unió de psicologia i art com a eina de transformació personal i social, condueix les sessions on participen estudiants d’entre 13 i 16 anys, concretament alumnes de 4r d’ESO dels instituts Cap Norfeu i Illa de Rodes i de 2n d’ESO del Centre Escolar Empordà. Un total d’11 classes amb alumnes provinents de diferents orígens culturals i nivells socioeconòmics diversos, participaran fins a final de curs d’aquesta experiència.

L’activitat s’estructura en 6 sessions d’una hora de durada i periodicitat setmanal, amb grups de treball d’entre 15 i 20 participants. A través de dinàmiques lúdiques en un marc de joc, l’expressió corporal, el mindfulness, l’escriptura, la música, el teatre-imatge o les dinàmiques de rol-playing, són les eines emprades per fomentar l’observació, la reflexió i l’expressió d’emocions entre els i les participants. Tot, incorporant la perspectiva de gènere com a eix transversal, perquè les emocions no tenen gènere, i construint relacions basades en el respecte, la igualtat i l’equitat.

Els objectius finals que persegueix el projecte Vibrart i pel qual ha apostat l’Ajuntament de Roses, són fer avançar els joves en el seu autoconeixement personal i en l’expressió i regulació de les seves emocions, propiciar una mirada crítica dels productes culturals que consumeixen i prevenir la violència masclista en la població adolescent. El regidor d’Ensenyament de Roses, Marc Danés Zurdo, assenyala: "volem dotar els i les joves d'espais lliures on puguin expressar les seves emocions amb una perspectiva igualitària i sense complexes. Potenciant la creativitat i el respecte cap allò que creiem diferent, però que en el fons no ens diferencia tant. I amb el projecte Vibrart ho podem fer des de dinàmiques lúdiques, trencant el format típic d'un adult explicant i els i les adolescents escoltant. Aquí, els protagonistes són els i les joves".

El cicle de tallers finalitzarà el mes de juny amb la realització d’una jornada de tancament on, a partir dels aprenentatges assolits, l’alumnat durà a terme una creació artística col·lectiva i participativa.