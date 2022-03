El Departament d'Empresa i Treball ha dictat els serveis mínims per als sis dies de vaga d'educació convocats en els propers dies i ha fixat un docent per cada tres aules en les etapes d'infantil, primària i secundària.

A més, al servei de menjador, a les extraescolars i als centres d'educació especial hi haurà d'haver el 50% de la plantilla. El mateix percentatge s'estableix també per a les llars d'infants. Són diverses les vagues convocades en el marc educatiu aquest mes de març.

D'una banda hi ha la dels dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març a l'escola pública, a la qual s'ha sumat també la concertada els primers dos dies. El lleure educatiu farà vaga també el primer. També hi ha aturada convocada per al 23 de març.