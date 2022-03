El passat 19 de febrer es va celebrar la final de la IX Olimpíada de Filosofia de Catalunya a la sala teatre del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). La temàtica dels treballs era 'Transhumanisme: millora o fi de l'espècie humana?".

Tres estudiants de l’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres, la Yael Ailen Figueroa, en Pau Baqués Margarit i l’Alba Parcero Colomer, es van classificar en les modalitats de dissertació i de còmic filosòfic. És la primera vegada que un institut públic aconsegueix portar tots els seus alumnes candidats a la final.

L’Alba Parcero va completar totes les fases del concurs. Davant del públic assistent, va fer la defensa oral de la seva dissertació, un treball de reflexió i argumentació al voltant de la pregunta "La mort és una malaltia que s’hagi de curar?" i també va respondre a les preguntes del tribunal, format per Àngel Puyol, professor de la UAB; Ferran Sánchez Margalef, professor de la UB i Susana Arias, cap de mediació del CCCB.

L’acte va comptar amb la col·laboració dels artistes Neil Harbisson i Pol Lombarte. Harbisson va pronunciar una xerrada sobre la seva experiència d’esdevenir cíborg i la seva particular percepció sensorial de la realitat en un diàleg obert amb els finalistes i els assistents a l’acte. En aquesta novena edició van participar-hi 189 joves de 56 centres de tota Catalunya.

La celebració de la final de l’OFC va permetre, al mateix temps, denunciar les polítiques erràtiques del Departament d’Educació pel que fa a la presència de la filosofia en l’ensenyament públic. Els professors van aprofitar l’acte per recordar, un cop més, com els reiterats canvis curriculars a secundària l’han menystinguda. La seva càrrega curricular i lectiva ha disminuït en les successives reformes i, en el nou currículum a punt de ser aprovat, el Departament no només no ha considerat adient augmentar les hores d’ètica i filosofia, sinó que ha optat per suprimir-la. Van posar de manifest els greus perjudicis que aquesta mesura tindrà en la formació dels alumnes, una mesura equivocada, la justificació de la qual, és incongruent i contradiu de manera directa les suposades intencions del Departament de fer una aposta per fomentar “l'esperit crític” entre els alumnes de l’escola pública. Per tot això demanen una rectificació i garantir la presència de les matèries de filosofia en el definitiu ordenament curricular.

Promoguda per la Societat Catalana de Filosofia, l'OFC rep el suport de les Facultats de Filosofia de la UB, la UAB, la UdG, la URV, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya. La proposta, organitzada per professorat de filosofia de secundària i batxillerat, va adreçada a estudiants de segon cicle d’ESO i batxillerat i té com a objectius principals fomentar el desenvolupament del pensament propi i la creativitat de l’alumnat a partir d’un tema o una qüestió filosòfica contemporània.

L’acte va cloure amb l’entrega de premis i diplomes als guanyadors i finalistes, i amb una crida per animar alumnes i professors a continuar celebrant la pràctica de la filosofia a les aules. Els guanyadors en les diferents modalitats participaran en l’Olimpíada Filosòfica d’Espanya (OFE).