El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, s’ha reunit aquest divendres amb els sindicats d’educació USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps i UGT, que estan, des d’aquest dijous tancats al departament, on una cinquantena de representants dels docents han passat la nit. Però la reunió ha acabat sense acord. «El conseller no ha acceptat cap de les nostres propostes i tampoc s’ha retractat de les acusacions contra els sindicats», ha explicat la portaveu de la USTEC, Iolanda Mármol. Els sindicats han descartat mantenir la tancada a la conselleria, però han anunciat una convocatòria de vaga de cinc dies al març en protesta per la negativa de Cambray a negociar el nou calendari escolar. Les dates concretes de l’atur encara s’han de determinar.

Els representants dels docents han acusat Educació de mantenir una actitud «prepotent» i «poc dialogant» i han amenaçat de no començar el curs si es manté la data d’inici del 5 de setembre.

Després de la reunió, Cambray ha considerat que l’ocupació del departament no li sembla «justificada» i ha reiterat la seva voluntat de diàleg i la seva disposició a fer les coses «una mica millor». Ha admès que el nou calendari ha despertat «molts recels», però que també hi ha entitats que l’han «aplaudit». Ha rebutjat retirar l’avanç de l’inici del curs escolar: «És una decisió que hem pres convençuts», ha dit abans de convidar els sindicats a fer «totes les propostes de millora que vulguin».

Els sindicats van iniciar l’ocupació de la conselleria aquest dijous en protesta per la «imposició» del nou calendari escolar per al curs 2022-23, anunciat per Cambray i Pere Aragonès sense prèvia consulta a la comunitat educativa, fet que ha molestat el Consell Escolar de Catalunya, que ha forçat Cambray a convocar per a aquest dilluns un ple extraordinari.

Ha sigut la gota que ha fet vessar el vas de la paciència dels mestres i professors, molt tocats per la pandèmia i que tenen davant l’aplicació dels nous currículums de primària, ESO i batxillerat, un pla d’impuls del català a les aules, un pla de digitalització, l’aplicació de la sentència del TSJC del 25% de classes en castellà i el requeriment de tenir el nivell C2 de català per poder exercir la docència. Tot això els ha portat a explotar contra les polítiques educatives del Govern.

Els convocants exigeixen a Cambray la retirada de l’ordre del calendari i l’obertura d’una «negociació real» d’aquesta qüestió. Dijous, la directora general d’Educació, Patrícia Gomà, que també ha participat en la reunió d’aquest divendres, va convidar els sindicats a portar les maletes per quedar-se a l’edifici perquè el calendari no es retiraria. Alguns professors li han pres la paraula i hi han portat les maletes.

Els sindicats denuncien que el nou calendari «representa greus problemes logístics i organitzatius» i implica un sobreesforç per als centres que, a dia 1 de setembre, diuen, no tenen garantida tota la plantilla ni la preparació del curs.

Per contra, el conseller insisteix que el canvi de calendari és una «bondat» i que no afecta «cap dret laboral». Ha remarcat que s’han fet «tots els ajustos» per preparar el curs, amb una hora més de coordinació durant el setembre i amb l’avançament dels nomenaments a finals de juny, en comptes d’un mes després. Ajustos que els docents consideren insuficients per tenir el temps necessari per preparar el curs. També assenyalen que malgrat l’avançament dels nomenaments, les plantilles mai estan tancades fins a l’1 de setembre.

Han provat malament també les paraules de Cambray acusant els sindicats d’immobilistes i afirmant que si per ells fos les escoles continuarien tancades per la pandèmia.