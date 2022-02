El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha demanat poder treure les mascaretes als centres "en funció de les decisions sanitàries" i com més aviat millor. En declaracions a Ràdio4 i La2, ha insistit que és una decisió sanitària però ha reconegut que s'estan valorant diferents escenaris amb la "màxima prudència". En tot cas, la retirada seria primer al pati i després en interiors. Sí preveu un canvi en el protocol "en els propers dies" per eliminar les quarantenes, canvi que es farà efectiu durant el febrer com més aviat es pugui. D'altra banda, Educació respondrà al TSJC que ha rebut la notificació sobre la sentència del 25% del castellà i continua treballant en un nou marc normatiu per "refermar" el model d'escola catalana.

Aquest dilluns ja no es faran tests als contactes de positius a les aules. Aquesta és una "molt bona notícia" per al conseller, que ha valorat que tenint en compte l'evolució de les xifres i el comportament de la covid entre els més petits, ha arribat el moment de caviar el protocol a les escoles.

Pel que fa a les mascarets, ha insistit que, a banda de ser decisió sanitària, hi ha una legislació estatal al darrera. Segons el seu parer, seria una "fantàstica" notícia que es poguessin retirar i ha afegit que "no hauria de passar" que la normalitat arribés a altres situacions, com l'oci nocturn o els camps de futbol, i les restriccions continuessin igual als centres educatius.

Pel que fa als grups bombolla, ha declarat que en cas que es poguessin eliminar, serien els centres els que decidirien què fer i com organitzar-se.

Acusament de rebut de la sentència del 25%

Cambray ha explicat també que el Departament d'Educació enviarà aquesta setmana un acusament de rebut de la decisió del TSJC que fa ferma la sentència del 25% del castellà a les aules. El conseller no ha dit explícitament ni que acatarà ni que no acatarà la sentència sinó que es lluitarà "amb totes les eines" davant d'una decisió "absurda". Així, es farà un nou marc normatiu per "refermar" el model d'escola catalana.

Ha explicat que ha tingut converses amb el govern espanyol al respecte però les ha volgut deixar en l'àmbit privat, sense concretar si els han fet arribar que demanaran l'execució forçosa de la sentència.

Cambray ha garantit que tots els alumnes assoliran les competències necessàries en català i castellà en acabar l'etapa obligatòria i que els docents i professionals tindran "cobertura jurídica".

En ser preguntat si no té por a la inhabilitació en cas de no complir amb la sentència, ha afirmat que ell treballa per l'alumnat i els professionals i que així ho seguirà fent, prenent les decisions "en funció de l'alumnat".

Sobre el cas concret de l'escola de Canet de Mar, ha incidit que es tracta d'una sentència concreta dirigida a la direcció i per això el que s'ha fet és donar acompanyament al centre i les famílies i defensar el model d'escola catalana. Ha demanat no "frivolitzar" sobre el paper de les direccions, en resposta a les paraules de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, fa un temps sobre aquest tema.

En ser preguntat si no havia parlat amb la família denunciat, el conseller ha dit que no, que no li havien demanat i que tampoc ho havia considerat oportú. En tot cas, ha asseverat que ell està sempre disposat a parlar amb tothom i que es va informar de la situació i no té constància que es produís cap assetjament.

Nous currículums

Pel que fa als nous currículums de primària i secundària, ha explicat que es vol fer un "pas endavant" i consolidar l'aprenentatge per competències. Ha posat en valor que s'està fent un procés participatiu, a partir del qual els centres i professionals poden donar les seves opinions fins a mitjans de febrer de l'esborrany enviat la setmana passada. En aquest sentit, ha insistit que és un esborrany i que les decisions encara no estan presses.

Ha negat que les famílies deixin de rebre informació sobre l'avaluació dels seus fills sinó que ha defensat que el que passarà és tot el contrari: en rebran més. A més, serà personalitzada i qualitativa, no només indicadors.

Pel que fa a la flexibilitat dels centres per adaptar l'ensenyament de les llengües a la seva realitat, ha afirmat que ja s'està fent ara mateix i que es continuarà així.

En el cas del batxillerat, l'esborrany encara no s'ha enviat als centres educatius però es farà aviat. De cara al curs vinent es modificarà el currículum de primer de batxillerat i de cara al 2023-2024 el de segon, de tal manera que llavors les proves de selectivitat ja "haurien d'estar orientades" a aquest nou ensenyament per competències que també es vol introduir al batxillerat.