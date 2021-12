Ja fa uns anys que els i les alumnes de secundària de l’Institut Escola El Bruel Empuriabrava organitzen una recollida d’aliments en el marc del projecte “Els Kilians d’Empuriabrava”. Aquest projecte és una iniciativa transversal que va lligada a les matèries d’Educació Física, Valors Ètics i Tutoria. Des de l’assignatura d’Educació Física han realitzat diferents activitats a través de les quals han anat acumulant quilòmetres que posteriorment han convertit en quilos d’aliments. Des de les matèries de Valors Ètics i Tutoria s’ha preparat la difusió de la campanya de recapte d’aliments per sol·licitar la col·laboració de tot l’alumnat de l’Institut Escola per a poder transformar els quilòmetres recorreguts en quilos d’aliments. Per segon alny consecutiu s’ha comptat amb la col·laboració de tot l’alumnat i professorat, tant de primària com de secundària, i s’han recollit 304 kg d’aliments. Tots els aliments recollits s’han entregat a Càritas de Castelló d’Empúries, que és qui gestiona el Banc d’Aliments amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Des de Cáritas, Catalina Casadevall, Presidenta de l’entitat, ha valorat molt positivament la iniciativa i ha agraït l’aportació als i les joves que han organitzat la recollida d’aliments. Per part de l’Ajuntament, la regidora d’ensenyament, Anna Massot, ha destacat la importància de treballar en projectes que creïn vincle entre els centres educatius i les entitats del municipi i, sobretot, ha volgut posar en valor el fet que el projecte inclogui com a objectiu aconseguir recaptar una gran quantitat d’aliments, que fa tanta falta en aquests moments.