Un grup d’estudiants de 4t ESO de La Salle Figueres han participat en la formació organitzada per l’Oficina Jove de l'Alt Empordà 'Joves per a la transformació social'. Els joves han fet diverses activitats els dissabtes al matí d’octubre i novembre. L’objectiu del curs s’ha centrat a facilitar espais de formació i debat per afrontar els reptes de futur que es troben i es trobaran els joves d’avui, per tal de construir una societat millor per al dia de demà. Aquestes formacions s’han portat a terme amb professionals que treballen a peu de carrer en diferents àmbits.

Com a activitats complemetàries, s’han fet dues sortides, una al Centre de Tractament de Residus a Pedret i Marzà i l’altra a la trobada de l’Escala 'Joves for future'. La formació s’emmarca dins el projecte Aprenentatge–Servei de La Salle i el conveni amb l’Oficina Jove. Les dues entitats treballen de manera col·laborativa des de fa temps en pro dels joves de la comarca.