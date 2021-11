Després de més d’un any esperant que les circumstàncies ho permetessin, l’Associació Projecte Lola posa en marxa les activitats de la seva branca educativa, Lola Educa, que, per a aquest curs escolar, en són dues: La Lola va a l’escola i el cinefòrum Empatia. L’estrena d’una d’aquestes activitats ha tingut lloc a l’escola Santiago Ratés, de Vilajuïga, on els alumnes de segon i tercer de primària han escoltat la xerrada La Lola va a l’escola i han gaudit molt aprenent com poden protegir i tenir cura dels animals del seu entorn.

L’educació i la sensibilització dels nens i nenes en valors fonamentals com el respecte, l’empatia i la cura de tots els éssers vius és un dels puntals Projecte Lola, ja que és la clau del canvi cap a una societat animalista. “Conscienciar els nens des de petits sobre la necessitat de respectar tots els éssers vius ens fa avançar cap a una societat més amable i avançada”, afirma Maria Sánchez, presidenta de l’entitat animalista. Per això, és una gran notícia i un pas molt important en la consolidació de l’entitat que, en aquest curs escolar, ja es puguin visitar les escoles i els instituts.

La Lola va a l’escola és activitat dirigida a la mainada d’entre 6 i 8 anys en què es parla sobre els animals que conviuen amb nosaltres i formen part de la nostra família, els animals abandonats i, finalment, les pautes per conèixer de quina manera cadascun de nosaltres podem ser part de la solució. Cinefòrum Empatia, per la seva banda, està pensada per a l’alumnat d’ESO i d’ensenyaments posteriors i consisteix en el visionament del documental Empatía, que ha estat guardonat amb els premis GREENPEACE Film Festival i The Kuala Lumpur Eco Film Festival (KLEFF). Aquest documental és una excel·lent eina de reflexió i l’objectiu de l’activitat és obrir un debat amb l’alumnat sobre la nostra petjada al món.

Projecte Lola fa mesos que treballa en la creació d’aquestes activitats per tal que siguin adequades a cada franja d’edat i, sobretot, de gran valor educatiu. Per aquest motiu, cal destacar que aquesta oferta educativa ha estat possible gràcies a l’esforç i la dedicació de l’equip de Lola Educa, que està format per docents, psicòlegs i experts en protecció animal i, en el cas del cinefòrum, al suport de la Fundació FAADA i La Diferencia.