Dins el pla de govern 2021-2023, l’Ajuntament de l’Escala i l’Institut El Pedró treballen conjuntament per aconseguir la implantació d’un cicle formatiu de grau mitjà d’informàtica al centre. Actualment, el municipi no disposa de cap oferta educativa d’aquest tipus –si bé anys enrere hi havia hagut un cicle d’administració– i és per això que des de fa temps s’intenta que l’Escala pugui aportar de nou un cicle formatiu que doni resposta a les necessitats formatives del municipi.

Tal com explica Maite Cortés, regidora d’Educació, «des de fa molt de temps, l’ajuntament lluitem per poder oferir un cicle formatiu. Som un municipi gran, i aquí hi venen molts alumnes de poblacions del voltant. Hem de poder oferir ofertes més enllà del batxillerat. El Pedró fa temps que ho reivindica, i aquest és un treball d’equip entre la direcció de l’institut i l’ajuntament».

I és que aquesta és una lluita que ve d’antic. «Ja a l’anterior legislatura s’estava lluitant per tenir un cicle formatiu, però era encarat al sector hostaleria. I es reunien tots els requisits, però a l’hora de la veritat no ho aprovava el departament», detalla Cortés. Ara, davant la impossibilitat d’aconseguir un cicle formatiu d’hostaleria, s’ha apostat per un cicle d’informàtica. «És un grau que no necessites gaire material per posar en marxa. Si s’ha de fer una inversió de material és més difícil que te’l concedeixin. A més, informàtica és una bona opció, ja que bastant gent s’hi podria apuntar».

Si tot va bé, passat l’estiu es reprendran les reunions, i es presentarà el projecte entre el setembre i l’octubre. Si aquest s’aprovés, a l’inici del curs 2022-2023 el cicle formatiu de grau mitjà en informàtica de l’Institut El Pedró de l’Escala seria una realitat.

Més lluites: l’obertura de la UEC

La Unitat d’Escolarització Compartida, la UEC, seria un espai d’aprenentatge, on ensenyaments teòrics i pràctics es barrejarien. Des de fa temps, tant l’Institut El Pedró com l’Ajuntament també lluiten incessantment per l’obertura d’aquesta aula, i és que, tal com manifesten, és necessària. «L’espai serviria per fer un tastet d’oficis, i que els alumnes poguessin, d’aquesta forma, trobar el seu lloc». Aquest nou espai, que s’ubicaria a la sala gran del Xalem, de fet, ja està llest. «Per part de l’ajuntament, tot el que són instal·lacions, ja està a punt. Ara és la Generalitat qui ha de donar la conformitat». Si així fos, també el setembre de 2022, amb l’inici del nou curs, la UEC també seria una realitat i permetria oferir un ensenyament de qualitat.