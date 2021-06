L'Institut Olivar Gran de Figueres oferirà a partir del curs que ve el primer Itinerari Formatiu Específic (IFE) de l'Alt Empordà i el primer de la demarcació dedicat a formar auxiliars en serveis de restauració i elaboració d'àpats. Els IFE són ensenyaments professionals destinats a joves amb discapacitats lleus o moderades o amb trastorn de l'espectre autista d'entre 16 i 20 anys. Es tracta de nois i noies, que en molts casos no han superat l'ESO i que, sovint, han passat pels anomenats SIEI (Suport intensiu d'escolarització inclusiva). "Però als 16 anys es quedaven sense cap recurs educatiu reglat. Sí que podien anar a un centre privat però no a un públic, com podran fer ara", explica el director de l'institut, Xavi Prats.

A la comarca, amb un gran pes del sector turístic, feia anys que es reclamava poder oferir una formació d'aquest tipus. De fet, l'Alt Empordà – amb 68 municipis- no tenia cap itinerari específic i molts dels joves amb aquest tipus de necessitats especials arribaven als 16 anys sense cap sortida formativa. "Tenim per sort la Fundació Altem –que té cura de persones amb discapacitat intel•lectual- que dona sortida a aquesta mainada però amb l'IFE podrem professionalitzar-los i, a banda de l'Altem, segur que moltes empreses privades hi estaran interessades", assegura Ferrer. L'itinerari per formar auxiliars en serveis de restauració i elaboració d'àpats, a més, serà el primer d'aquesta especialitat a les comarques gironines. La formació, de quatre anys de durada, comptarà amb 12 places per curs. "L'acollida ha estat molt bona: les 12 places estan més que ocupades i probablement tindrem llista d'espera", explica el cap d'Estudis de Formació Professional, Ramon Ferrer. Durant aquest temps, els alumnes aprendran no només un ofici sinó que, a més, adquiriran coneixement bàsics. "Des de com funciona el transport públic a activitats que es fan a Figueres", explica Ferrer. I és que l'objectiu no només passa per fomentar la seva inclusió social i laboral sinó també per "acompanyar-los" en el procés de transició a la vida adulta.

Un pas "més"

"Per nosaltres era molt important tenir-lo perquè venim d'una llarga trajectòria amb el SIEI i faltava un pas més amb una intenció més professionalitzadora i de no deixar-los sols davant del procés de recerca de feina", explica la futura tutora del cicle, Alba Ribas.

Les aules de l'Escola d'Hostaleria

"L'Olivar Gran som un dels cinc centres públics de Figueres i fa molts anys que estem lluitant –també a nivell comarcal- per tenir la possibilitat d'oferir-lo", explica Prats. "El Departament, finalment, ha vist la necessitat i que el nostre centre era el lloc ideal", afegeix. De fet, les sessions formatives i les pràctiques internes es faran a l'Escola d'Hostaleria, que està a tocar del centre i que ja acull els cicles formatius de les branques d'hostaleria, turisme i indústries alimentàries.