Ara es compliran 30 anys des que el meu somni es va fer realitat. Cambridge School va obrir les seves portes a Figueres amb moltes innovacions, nous propòsits i sobretot molta il·lusió. La història del Cambridge School es remunta als estudis que vaig cursar a la ciutat anglesa derivada de la meva obsessió en les titulacions de la Universitat de Cambridge. Així doncs, després d’un temps fora de la meva ciutat, vaig tornar per començar el meu projecte professional obrint l’escola.

Tot i que en el seu moment va ser molt criticat, una de les novetats més reconegudes en l’actualitat va ser l’ensenyament de la llengua a nens a partir de 3 anys doncs érem la primera escola de la província en impartir aquest nou mètode. Han anat passant els anys i sempre ens hem preocupat per ser els primers en implementar totes les innovacions possibles amb l’objectiu de millorar l’ensenyament d’aquesta llengua; l’obertura d’una aula d’ordinadors al 1993, les pissarres digitals al 2004, i finalment, durant el període del confinament, vam digitalitzar totes les nostres classes perquè no podíem permetre que els alumnes perdessin el curs.

Mirant enrere em sento molt orgullosa i afortunada de la feina feta i del camí recorregut. Als nostres inicis fèiem casals d’estiu pels més petits, festivals de fi de curs i de Nadal i, a partir del 25è aniversari, el meu marit i jo com a monitors, vam organitzar els viatges a Irlanda i a Anglaterra. Malauradament aquests viatges s’han vist interromputs a causa de la pandèmia però tot i així ens quedem amb que van ser experiències inoblidables tan per nosaltres com pels alumnes.

També a partir del 25è aniversari vam aconseguir que la Universitat de Cambridge vingués a fer els exàmens a les nostres aules, fent que els nostres alumnes estiguin més tranquils a l’hora d’examinar-se. Prova d’això es que a la convocatòria d’abans de la pandèmia vam tenir un 100% d’aprovats, de tots els nivells, des dels mes petits de 6 anys fins nivell Advanced.

Hem travessat moltes dificultats; crisis, pandèmies etc., però n’hem sortit reforçats, amb ganes de tirar endavant i continuar millorant, i tot gràcies a l’esforç i al recolzament de la nostra clientela.

Un estiu més, estem preparant els cursos intensius per tal d’aprofitar el juliol per a avançar pràcticament un curs escolar, amb la possibilitat d’examinar-se a finals del mes i amb l’esperança que aquest nou curs 2021-22 tot anirà molt millor.

Cambridge School ha estat la meva segona família, formant professors i alumnes per poder tenir un futur millor. A la majoria els he vist créixer i han sigut com uns fills per a mi. Un professor no només ensenya l’ assignatura que li pertoca, per mi també és important ensenyar valors, compartir experiències i aconsellar-los per tal de que tinguin un futur brillant, i us haig de dir que això és molt gratificant!

M’agradaria compartir la il·lusió d’aquest camí tan llarg i alhora tan ràpid i donar-vos les gràcies per haver confiat i seguir confiant amb nosaltres i, per últim, agrair al meu equip el seu suport perquè sense ells res no seria possible.