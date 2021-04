L'encesa solidària de La Salle Figueres celebra la 22a edició

El 29 d'abril, se celebra la Festa de La Salle i, dins del programa, hi ha prevista la 22a encesa solidària en benefici del projecte de Proide, l'ONG lassal·liana. A diferència d'altres anys (ja el 2020 no es va poder celebrar a causa de l'estat d'alarma), en aquesta ocasió l'encesa d'espelmes no es podrà fer en un espai obert de la ciutat, sinó que s'ha triat el gimnàs de l'escola i serà virtual. Amb les aportacions solidàries, La Salle Figueres podrà ajudar Proide en la campanya sobre la lluita contra la malnutrició dins la comunitat de l'altiplà malgaix, a Madagascar.