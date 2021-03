L'escola de Garrigàs, una petita però gran família

L'escola rural de Garrigàs, un dels quatre centres d'Educació Infantil i Primària que configuren la ZER Empordà, la trobem ubicada al nucli urbà de Garrigàs, des d'on es pot gaudir d'unes vistes privilegiades a diferents entorns naturals: a l'est, el golf de Roses; al sud, el riu Fluvià; al nord, l'Albera, i al nord-oest, els Pirineus.

És ben sabut que, en un poble petit, el centre escolar esdevé, entre altres, un dels nuclis dinamitzadors del municipi. Des de l'escola de Garrigàs, sempre han apostat per mantenir un vincle proper i familiar amb l'entorn; on no només té cabuda la comunitat educativa, sinó també la gent del poble. Any rere any, l'escola rural de Garrigàs treballa perquè aquest lligam sigui possible i ho fa mitjançant projectes, activitats i festes. Així és com es fomenta la participació i la col·laboració de tothom, per tal de crear un sentiment de proximitat envers la vida a l'escola.





La directora de l'escola de Garrigàs,, explica que tot això no seria possible sense la coordinació delsdel centre educatiu:. L'Ampa, formada per les famílies de l'escola, realitza activitats per tal de dotar el centre de recursos i material educatiu. A més, ajuda i col·labora amb la preparació de les festes populars que se celebren durant l'any.

L'Ajuntament vetlla pel manteniment de les instal·lacions, participa en les festes tradicionals i fa d'enllaç comunicatiu amb la gent del poble. Els alumnes, com a protagonistes, generen les activitats per donar més vida, alegria i unió al municipi.





Per a tot això, l'escola de Garrigàs es considera una gran família i, com a tota gran família, tots i cada un dels seus membres desenvolupen funcions diferents encaminades cap a una mateixa direcció i sota uns valors comuns: respecte, cooperació, responsabilitat social i ambiental i esperit crític, entre molts altres. Tots aquests valors es transmeten i es treballen a través de les activitats que es realitzen durant el dia a dia (sortides per l'entorn, música activa, matemàtiques divertides, tipologies textuals, psicomotricitat...).

La bústia de suggeriments

De totes les que es porten a terme, la més rellevant, és la bústia de suggeriments, la qual es troba a l'entrada del centre i és on els alumnes expressen els seus interessos, inquietuds, propostes, etc. Posteriorment, totes i cadascuna són tractades i/o són consensuades a les assemblees d'escola. Mitjançant aquestes dues activitats (bústia i assemblea) es fomenta l'ús de dues eines que l'escola de Garrigàs creu fonamentals per ajudar l'alumnat a ser ciutadans més competents i crítics dins la societat: l'escolta i el diàleg.

«Tenim sempre les portes obertes per a tothom que tingui ganes d'apropar-se i conèixer el nostre poble i el nostre centre. No dubteu a trucar-nos o enviar-nos un WhatsApp al telèfon 670 080 269 per concretar una data i hora de visita. Estarem encantades de rebre-us», manifesta l'equip docent de Garrigàs.

L'escola rural com a valor d'un poble

Dolors Quer és la responsable de les àrees de Benestar Social, Ciutadania i Educació de l'Ajuntament de Garrigàs, i considera que el valor més important d'un poble és la seva gent. Ara que la preinscripció escolar està a la cantonada –el període per presentar sol·licituds va del 15 al 24 de març– anima les famílies amb fills en edat d'escolarització a conèixer el projecte educatiu de l'escola de Garrigàs, de la ZER Empordà i també l'equip docent que l'encapçala.

En aquest projecte, les famílies, així com l'Ajuntament, tenen un paper destacat. De fet, l'Ampa està en funcionament des de l'any 2014 i està formada per totes les mares i els pares dels alumnes. La quota per formar-ne part és gratuïta. Al llarg del curs, col·labora amb l'escola en tot allò que se li requereix: activitats, sortides, millora del pati, excursions... i per fer-ho possible l'Ajuntament vetlla per aportar finançament a bona part d'aquestes iniciatives.

Així, l'Ampa organitza el servei d'acollida matinal, de 8 a 9 del matí, un servei gratuït. I també subvenciona l'activitat extraescolar d'anglès, duta a terme per l'Escola O'clock de Figueres.

Per a aquest curs 2020-2021, les famílies de l'Ampa han dotat l'escola de Garrigàs de material lúdic i informàtic, com tauletes i ordinador portàtil. Actualment cada alumne disposa d'un dispositiu electrònic a l'aula. El curs vinent, si la situació sanitària ho permet, l'Ampa ha previst organitzar noves activitats lucratives, per continuar col·laborant amb més material tecnològic, didàctic, lúdic i pedagògic per a tots els alumnes. També, per al nou curs, ha acordat continuar subvencionant el servei d'acollida matinal, i pel que fa a les extraescolars, ajudarà les famílies amb la quota de material.

Les competències assolides per fer el salt a l'institut

La Jana va passar d'anar a una escola on eren 15 nens i nenes de tots els nivells a entrar en una aula d'ESO amb 25 alumnes. La seva mare, la Isabel, s'ofereix a explicar a aquelles famílies que tenen dubtes sobre la dinàmica pedagògica d'una escola rural que no tenen motius per preocupar-se, perquè tots els nens i les nenes que han acabat 6è a l'escola de Garrigàs i han anat a l'institut han demostrat, de forma sobrada, que tenen les competències plenament assolides i que s'hi adapten fàcilment. Aquest curs, el seu fill Pol acaba 6è i està convençuda que l'etapa a l'institut l'afrontarà amb la seguretat d'haver adquirit la formació més adequada a l'escola rural de Garrigàs.