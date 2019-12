«Totes les escoles haurien de poder oferir competència digital»

Jaume Forment va néixer a Campdevànol, viu al Port de la Selva i treballa a Llançà. Va decidir ser mestre quan ja havia complert els 25 anys. «Crec que la vocació era latent, però les circumstàncies de la vida m'havien dut cap a un altre lloc», afirma. Abans de la docència, va ser electricista i també va treballar en la indústria paperera. Com a mestre, ha fet classes a gent gran i a col·lectius desfavorits, però d'un temps ençà s'ha estabilitzat a Primària, a l'Escola Pompeu Fabra.

Jaume Forment agraeix l'aposta de l'equip directiu per l'ensenyament de la competència digital com una part innerent del currículum. Aquesta facilitat li permet posar en marxa projectes interdisciplinaris que impliquen totes les àrees.

Per què va triar aquesta feina?

Penso que la feina de mestre és vocacional, omple molt i és un procés de reciclatge continu. En un entorn d'aprenentatge aprens dels nanos, dels companys, de tu mateix, perquè investigues i busques coses. Com més aprens, més ventall de possibilitats se t'obren.

En el seu cas, sobretot, en matèria de competència digital?

Hi ha les TIC, la tecnologia de la informació i el coneixement, i les TAC, la tecnologia de l'aprenentatge i el coneixement. Les TIC són l'ordinador, el software, el disc dur... i les TAC són tot això aplicat a l'ensenyament. Jo ho intento aplicar de la forma més comprensible possible perquè l'alumne pugui aprendre.

L'alumnat actual ha nascut en aquest món digital. L'aprenentatge és innat per a ells?

Així és, són nadius digitals, però a l'entorn escolar observem que, tot i haver nascut amb els mòbils i les tauletes a mà, no en fan un ús correcte. Molt sovint en el si de les famílies no saben per on naveguen els seus fills. Són nens i nenes que saben lliscar molt bé sobre una pantalla però que més enllà d'això no saben gran cosa més.

De quina forma es potencia la competència digital a l'escola?

La competència digital ara mateix ja és inherent a l'escola. Totes les escoles haurien de poder oferir competència digital als seus alumnes. A partir d'aquí, l'equip directiu ha apostat per aquests aprenentatges i el claustre s'hi ha d'implicar, és una feina d'equip. Aquesta metodologia està basada, entre altres coses, en la filosofia del Flipped classroom o classe invertida. El mestre, com a orientador, i l'alumne, com a generador de continguts.

La innovació educativa era necessària?

Penso que no s'ha de deixar de banda el mètode tradicional, la llibreta, el bolígraf, la goma i la pissarra, perquè no tot es pot basar en la competència digital. El Departament d'Educació ara ja en diu cultura digital.

Ha estat fàcil la transició?

Ha estat necessària. És el que ens marca ja no el futur, sinó el present. I, a part d'això, el Departament aposta per aquest tipus de metodologia, per introduir la competència digital a les aules. Nosaltres hem tingut la sort d'estar en la tercera onada per a la transformació digital. Vam comprar uns chromeboks i els classromms... i fèiem una part de l'ensenyament amb aquestes eines. El Departament, que s'hi va fixar, ens va oferir una dotació per poder comprar noves eines tecnològiques i hem pogut introduir la robòtica.

D'on li ve tot aquest interès per la tecnologia?

M'ha agradat sempre remenar, i soc autodidacte, tot i que també he fet cursos. Em diuen que soc un friqui de la informàtica.

Destaqui un projecte que estiguin desenvolupant en matèria de competència digital?

Aquest curs hem iniciat un projecte al voltant d'El petit príncep, que fem conjuntament amb l'Institut de Llançà. Els alumnes de Cicle Mitjà de l'escola i els de 4 d'ESO, concretament. Nosaltres, és a dir l'escola, ens encarreguem de fer uns dibuixos dels personatges i dels elements principals d'El petit príncep, els expliquem el conte als de 4t d'ESO i, tot seguit, els lliurem els dibuixos. Per part de l'Institut, des de l'Àrea de Tecnologia i des de l'Àrea d'Informàtica crearan uns hologrames perquè els dibuixos que hagin fet els nostres nanos es puguin veure en 3D. Això serà molt xulo.

Com va sorgir aquesta idea?

És una idea bastant pionera que se'm va ocórrer mentre pensava en algun projecte original. Ho vam proposar a l'Institut i ells van tenir una molt bona predisposició des del principi. Els nanos estan molt engrescats.