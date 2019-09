Cendrassos English School ajuda a aprendre anglès en confiança i fiabilitat

Cendrassos English School celebra 31 anys a Figueres. Curs rere any, ha anat adquirint una excel·lent reputació, destacant pel bon equilibri entre la professionalitat i la qualitat de l'ensenyament en un ambient relaxat i familiar.

L'acadèmia compta amb el prestigi de ser un centre de referència per l'alt percentatge d'aprovats en exàmens oficials, mostra de la gran feina i esforç tant d'alumnes com de professors. I, com a evidència, els resultats en totes les convocatòries oficials de març, juny i juliol, les quals abracen l'excel·lència; KET (nivell A2) 100%, PET (nivell B1) 100%, FCE (nivell B2) 90% i CAE (nivell C1) 100%. Aquests grans resultats permeten definir-la com una acadèmia seriosa, compromesa i professional, amb un bon equip de docents que saben impartir classes dinàmiques i interessants, adaptant-les sempre a l'edat, el nivell i els requisits dels alumnes. Des de classes amb jocs i cançons per als més menuts fins a classes actuals i multiculturals per a joves i adults. El centre utilitza material dissenyat i elaborat per National Geographic Learning amb el propòsit d'acostar els alumnes a utilitzar l'anglès en el seu dia a dia, com a eina per a estudiar, aprendre i comunicar-se arreu del món.

Durant tot l'any organitzen xerrades, tallers, conferències i sessions especials, en anglès i en català, per obrir l'escola i el seu dinamisme a tota la comunitat, i la seva recaptació íntegra es destina a l'Hospital Sant Joan de Déu.



Cendrassos English School

Adreça: Carrer Cendrassos, 41. Figueres

Telèfon: 676 121 750

Web: www.cendrassosenglish.com