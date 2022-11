Treballar com a Agent Comercial Immobiliari és una professió amb futur. Aquest perfil és un dels més demandats en aquests moments i és el protagonista de nombroses ofertes de feina a Girona ara mateix.

Ofertes de feina a Girona per a Agents Immobiliaris

AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI

A SAFTI busquen aquest perfil professional per ampliar la seva plantilla a Girona. Ofereixen un alt pla remuneratiu, interessant pla de formació de carrera al sector immobiliari, publicació d'immobles als portals més rellevants, eines digitals, etc. Tot això amb un horari flexible.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Girona / AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Blanes / AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Lloret de Mar.

AGENTS IMMOBILIARIS

A iad Espanya (filial del grup iad Internacional), busquen ASSESSORS IMMOBILIARIS a GIRONA. Som la nova generació de xarxa immobiliària: internacional, professional, innovadora i col·laborativa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'agent immobiliari a Girona.

CONSULTOR/A IMMOBILIARI/A

Engel & Völkers porta més de 40 anys en la intermediació immobiliària residencial i comercial d'alt standing i degut a l'expansió del projecte busquen un/a: Team Assistant per treballar a la província de Girona.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Team Assistant - Girona.

AGENT IMMOBILIARI REMAX

Més enllà de les oportunitats actives a Girona, a la Costa Daurada també hi ha vacants disponibles per aquest perfil. Per exemple, RE/MAX Liberty està buscant agents immobiliaris que tinguin ambició per formar-se i crear el seu propi negoci dins del nostre equip.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Agent immobiliario Remax a Cambrils.

