Hi ha moltes maneres de donar un aire diferent a una habitació o a tota una casa, però si no vols canviar els mobles o comprar elements nous una molt bona opció és pintar-la. Per fer-ho de la millor manera és necessari comptar amb un equip que tingui experiència i professionalitat com el de Pintures Llorente.

Amb més de quaranta anys de trajectòria professional, Joan Llorente és la cara visible d’una empresa que garanteix resultats, especialitzada en pintura artesana, envelliment de fustes, manteniment, restauracions i l’aplicació de les darreres novetats del mercat, sense renunciar al seu caràcter tradicional. La polivalència i el recorregut del grup humà que conforma Pintures Llorente permet oferir les màximes garanties, tant en projectes particulars com enfocats a l’empresa, amb solucions des de la seva seu de Llers, fins a tota la província de Girona. A l’avantguarda de les noves tècniques i materials del mercat, Pintures Llorente ofereix el revestiment amb microciment, un producte decoratiu que ofereix molts avantatges i és ideal per us interior i exterior, per a parets, sostres o terres. A més, és fàcil de netejar i mantenir-lo en bones condicions. Per altra banda, també disposa del tractament amb la pintura Zeramic Extream, un revestiment elàstic amb propietats aïllants. Aplicant-la en superfícies exteriors, la pintura actua impedint la fuga energètica de la llar amb la seva capa envoltant tèrmica. En interiors, evita les pèrdues de fred o calor, tot assegurant una temperatura molt més estable sense variacions. En temps de fred, la fórmula actua com a barrera tèrmica, evitant les fugues dels calefactors i energia. En les èpoques càlides, també, proporciona un nivell òptim de confort reduint la pèrdua de climatització. Fórmula ReveCork Pintures Llorente també posa a disposició dels seus clients la fórmula ReveCork, un revestiment climatitzador, tèrmic, acústic, elàstic multiadherent i ecològic per oferir una solució més completa, tant per interiors com per exteriors, de la mà d’una empresa amb més de quaranta anys de trajectòria que demostra que l’artesania i l’avantguarda en el món de la pintura poden anar agafats de la mà. Pintures Llorente Adreça: Baixada Hostalets, 6, Llers

