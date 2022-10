S’acosta l’hivern i quan arriba el fred, el que ve més de gust és passar estones a l’interior sigui a casa o a la nostra cafeteria preferida i el més important és que hi estiguem còmodes.

La nostra llar o negoci ens pot oferir moltes oportunitats de millora, però a vegades necessitem ajuda de professionals per veure quines modificacions hi podem fer. Si penseu en una renovació, Palmada Disseny de Figueres són una aposta guanyadora. Amb més de trenta anys d’experiència s’adapten a les necessitats familiars i professionals que pugueu plantejar. I ho fan aportant la seva llarga trajectòria de projectes fets realitat a la comarca amb les primeres marques de mobiliari, equipaments i complements de cada sector, sempre ajustant-se a un pressupost previ i fent un seguiment del projecte fins al seu acabament.

L’equip —encapçalat per Jordi Palmada Lloret, dissenyador d’interiors col·legiat, i Dana Palmada Castells, arquitecta superior— és l’encarregada de donar vida als projectes totalment personalitzats i adaptats a les necessitats dels seus clients. Projecten, dissenyen i proposen solucions ajudant a resoldre les noves necessitats que tinguin mantenint el seu caràcter amb l’afegit d’una nova imatge.

Palmada Disseny també fan projectes per a nous habitatges. I té entre la seva especialitat la reforma d’habitatges, bars, cafeteries, comerços i restaurants per a convertir-los en espais funcionals, agradables i adaptats a les diverses necessitats de la seva àmplia clientela. Per a aconseguir-ho, Dana i Jordi Palmada busquen captar en tot moment la necessitat del client aportant-li les solucions més adequades. Podeu visitar-los en el seu estudi i botiga showroom.

Palmada Disseny