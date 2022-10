Sandrews és un equip de professionals jove i multidisciplinari que us ajudarà a trobar la llar dels vostres somnis. Donen cobertura a qualsevol tipus de necessitat que pugui sorgir en el procés de la compravenda d’un immoble de luxe tant a l’Alt com al Baix Empordà. A més us poden atendre en català, castellà, francès, alemany, anglès i italià.

L’empresa defineix el seu mètode de compravenda com a ràpid, efectiu i personalitzat, perquè només se centren en aquesta tasca on dediquen tots els esforços per oferir el millor servei.

El procés de Sandrews es resumeix en tres simples passes, valoraran la teva propietat, realitzen l’estratègia de màrqueting adequada (reportatge fotogràfic, vídeo, publicació de la propietat en els portals estratègics) i, finalment, l’equip jurídic realitza l’operació.

Mètode personalitzat

El seu punt fort és que acompanyen al client en tot moment, realitzen una estratègia concreta per a cada propietat, i s’adapten a les necessitats específiques que tingui cada persona.

L’equip es divideix en dos grups: el primer fa totes les gestions d’atenció al client, entenent i empatitzant amb les seves necessitats per ajudar-lo a buscar l’immoble. El segon complementa i facilita el treball. Realitza tots els reportatges audiovisuals i multimèdia necessaris, estudis tècnics de construcció i confecciona els contractes legals.

Amb aquesta estructura han desenvolupat el seu mètode integral i únic de 360° que assegura fiabilitat i màxima satisfacció per al client. El seu equip financer també es pot encarregar dels tràmits bancaris per vosaltres aportant-vos un plus de tranquil·litat perquè vosaltres només us hàgiu de preocupar de comprar o vendre casa vostra amb pocs maldecaps. Per tot això, la immobiliària Sandrews és una marca amb un valor afegit que la diferencia de les altres.

Per tant, si esteu pensant en comprar o vendre una propietat no dubteu a posar-vos en contacte amb ells. Ho podeu fer en línia o us podeu acostar a les seves oficines del carrer de la Rutlla, 33, de Figueres.