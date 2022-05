Immo Somnis és una assessoria immobiliària amb un eslògan que bé li escau: «tu somia, nosaltres ho fem realitat», i és que aquesta és la filosofia que segueix l’assessoria immobiliària. «Fem que els somnis, tant per la part compradora com la venedora es compleixin», detallen responsables de l’empresa. Joan Isern és el responsable de l'empresa.

És per això que Immo Somnis ofereix serveis de compravenda d’immobles, lloguer anual i lloguer amb opció a compra. Aquest darrer és un tret diferencial respecte la competència, i és que ofereix molts avantatges, com és la facilitació a l’accés d’habitatge a gent jove que el banc els hi denega operacions hipotecàries, per exemple, o altres persones que es troben en situacions on aquests tipus de contractes tenen una gran utilitat per accedir a la venda d’immobles.

Servei directe i familiar

El tracte que ofereixen a l’assessoria immobiliària Immo Somnis és directe i familiar, la qual cosa queda avalada amb les bones ressenyes que obté l’empresa dia a dia.

En aquest sentit, val a dir que l’assessoria Immobiliària s’encarrega també de tots els tràmits de postvenda, tant de la part compradora com de la venedora, com són les gestions de registre, notaria, pagaments d’impostos, etcètera.

A la vegada, l’empresa treballa amb brokers immobiliaris per tal de poder facilitar la recerca de la millor hipoteca per als seus clients. «Busquem el millor preu a diferents entitats bancàries per tal de tenir les millors condicions hipotecàries», diuen des d’Immo Somnis.

A tot l’Alt Empordà

Tot i que la seu d’Immo Somnis es troba a Roses, l’assessoria immobiliària treballa a tot l’Alt Empordà. Val a dir, que l’empresa es troba en procés d’obertura de noves oficines. «Ara, ben aviat, obrirem un altre punt de venda a Empuriabrava», detallen els responsables de l’assessoria.