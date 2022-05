Elegas Assessors és una empresa de quilòmetre zero especialitzada en formació constant en el sector de les energies renovables i de baix consum. Col·labora amb les comercialitzadores més representatives del mercat elèctric i de gas del país, per garantir el millor preu i servei del mercat als seus clients.

L’empresa ajuda a gestionar l’energia que consumim de la manera més eficient i econòmica, juntament amb un equip d’enginyeria propi. Fan projectes, execució i/o instal·lacions dels diferents sistemes energètics, gestionen els ajuts i subvencions de les diferents administracions, sempre entregant productes claus en mà.

Així mateix, tenen una gran varietat de plaques solars i fotovoltaiques, ja siguin per teulades, terres, finestres, balcons, terrasses, i fins i tot mobiliari exterior o claraboies. A la vegada també tenen equips per assolir sistemes de calefacció i refrigeració en una sola solució (plaques híbrides) aerotèrmica per climatització, panells fotovoltaics i solars que generen energia elèctrica i/o A.C.S. per consum i climatització de piscines, entre altres.

A Elegas Assessors també aconsellen com ser lliure amb l’energia solar per estalviar en la factura elèctrica, no dependre del preu de I’ energia, ser més autosuficients i cuidar el medi ambient. Els seus equips generen energies verdes per reduir I’ import de la factura elèctrica parcialment o totalment depenent del nombre de quilowatts generats per ser autosuficients en consum o generar excedents i poder vendre’ls a la comercialitzadora que tingui el preu més interessant del mercat.

A la vegada, l’assessoria energètica aposta per l’autoconsum en comunitat, i ajuda a fer la instal·lació més econòmica. Controlar la generació i/o el consum a més d’obtenir subvencions, bonificacions i deduccions fiscals. Tot això també es pot aplicar a cases particulars, pisos, pàrquings, garatges, negocis petits i grans. Seguin en aquesta línia, també ofereixen punts elèctrics (connexió per vehicles elèctrics) per usuaris particulars o també comunitats, supermercats, garatges, benzineres, hotels, etc.

Val a dir que l’empresa està composta de persones molt properes que estan per ajudar als seus clients a conèixer el mercat elèctric actual i com fer per aconseguir abaratir al màxim el cost dels consums energètics. I és que Elegas Assessors t’ofereix els millors serveis, qualitat, baix preu i cap problema, sinó solucions.