Es-pai és el projecte de feina i vida dels arquitectes Bàrbara Garcia i Björn Hinners. Dos arquitectes amb una trajectòria molt completa, però diversa que arran la crisi econòmica, van decidir crear el 2010 el seu propi estudi on realitzen projectes de paisatgisme, arquitectura i disseny. Treballen una àmplia gamma d’escales, que van des de projectes de jardins i habitatges, disseny de mobiliari fins a estudis territorials. Des del disseny fins a l’execució, Es-pai ofereix un servei integral.

L’equip d’Es-pai uneix els estudis i aptituds individuals, combinant l’experiència de la Bàrbara en rehabilitació i restauració del patrimoni i l’arrel artesanal vinculada a la fusteria d’en Björn. Aquesta simbiosi genera un treball minuciós i de qualitat en tots els projectes que realitzen.

L’arquitecta catalana Bàrbara Garcia va cursar estudis d’arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya. En finalitzar els seus estudis, va iniciar el Doctorat en la recerca vinculada a l’arquitectura des de la història, el medi social i el patrimoni natural i en les relacions entre arquitectura i infància. La seva feina com a arquitecta sempre l’ha combinada amb la docència. L’experiència prèvia en rehabilitació i restauració del patrimoni, com jardins arqueològics, plans especials de nuclis històrics, rehabilitació d’edificis i estudis tipològics de masies, permet que posseeixi un ampli bagatge en aquest sector.

En Björn Hinners ha cursat estudis d’arquitectura i paisatgisme tant a Alemanya com a Catalunya. Com també un màster Internacional d’Arquitectura del Paisatge a l’ETSAB, a l’hora que va col·laborar amb diversos estudis de paisatgisme i arquitectura i en una constructora mediambiental. Les seves arrels artesanals es reflecteixen en una formació professional en fusteria d’estructures i en la creació de mobles i estructures d’aquest material. Ha intercalat l’arquitectura amb la docència a l’Escola d’Art Floral, com a professor en l’assignatura de jardineria. La seva relació amb la fusta li permet establir un diàleg particular amb l’element natural, creant un únic monòleg entre l’espai i el seu context.

Situats al municipi empordanès d’Avinyonet de Puigventós, aposten per desenvolupar la seva feina a l’entorn rural. La connexió amb la natura i el diàleg amb l’arquitectura local són els principals valors que volen assolir a través dels seus projectes. La unió del tradicional i el modern, la natura i la construcció, l’interior i l’exterior és el que els caracteritza. La sostenibilitat, el respecte per l’entorn mediambiental, la funcionalitat i l’estalvi energètic són els valors que els caracteritzen. La sinergia entre els materials que utilitzen, el disseny que realitzen i la natura a la qual s’adapten desemboquen en un treball personalitzat, integral i de proximitat.

El contacte personal amb els seus clients i els professionals amb qui col·laboren, com són els artesans del territori, revalora el treball artesanal i de proximitat. Els treballs en instal·lacions efímeres i de Land Art i les tècniques de bioenginyeria que han materialitzat, enriqueixen el treball de camp que desenvolupen en el seu dia a dia. El 2009 van participar el Festival Internacional de Land Art de Girona creant una instal·lació efímera en el Parc de la Devesa. Una escultura de pedres de riu i fusta modelada amb la terra formant una ona. També van construir una obra de Land Art al riu Tordera conjuntament amb Idoia Lizeaga, branquillons de fusta envolten una pedra de color robí creant un marc que sembla un mirall en mig de la natura.

