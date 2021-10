Els següents pisos en venda a Santa Eugènia són ideals, bé per viure en ells o com a inversió. Es troben reformats, amb bones qualitats i tenen varietat de dormitoris per a adaptar-se a tot tipus de famílies . T'interessen?

Pis de 3 dormitoris per 159.000 euros

Pis amb tres dormitoris (2 dobles i 1 individual), un bany amb banyera, lavabo, cuina independent, safareig, saló menjador amb sortida a balcó, calefacció, aire condicionat, pàrquing i traster.

Preu: 159.000 euros.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Pis amb terrassa i baixada de preu a Santa Eugènia

Dúplex a planta quarta i amb ascensor. Ampli i lluminós, de 143 m², distribuïts en tres habitacions, dues cambres de bany, saló-menjador i cuina. Espectaculars vistes. L'habitatge té terres de tarima, finestres d'alumini i portes interiors de fusta.

Preu: 164.000 euros.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Pis a Santa Eugènia amb piscina

Bonic pis, amb piscina, zones enjardinades comunitàries i molt ben comunicat. Consta de tres dormitoris, dos banys amb plat de dutxa, cuina americana, balcó, calefacció gas natural i terres de parquet.

Preu: 205.000 euros.

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.

Pis ideal amb terrassa a Santa Eugènia

Pis en bon estat en venda de 99 m² construïts i terrasseta de 4,5 m². Consta de gran menjador-sala d'estar 21 m² amb paviments gres porcellànic i accés a la terrassa. Cuina office reformada i equipada amb fogons de vitroceràmica i sortida a la terrassa. Disposa d'un petit safareig exterior tancat d'accés per un dels dormitoris. 4 habitacions, una d'elles amb armari. Dos banys complets reformats un amb banyera i l'altra amb dutxa. Calefacció individual de gas natural, aire condicionat a través de bomba de calor/fred.

Precio: 197.000 euros.

Más información y fotografías en piso en venta en Santa Eugenia, Girona.

Pis a Santa Eugènia per 114.000 euros

Pis bonic, en perfecte estat per entrar a viure, molt ben situat i comunicat, lluminós, consta de dos dormitoris (1 doble i 1 individual), un bany amb banyera, cuina independent, saló menjador amb sortida a balcó, safareig i calefacció.

Preu: 114.000 euros .

Més informació i fotografies a pis en venda a Santa Eugènia, Girona.