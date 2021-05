Està previst que l’1 de juny entri en vigor la nova estructura tarifària pels preus de la llum que afectarà de forma directa els consumidors domèstics i les petites empreses; nous peatges i càrrecs definitius que es veuran reflectits en un canvi significatiu a la factura d’electricitat. Però, com afectarà aquest canvi als consumidors domèstics i les petites empreses? Podem fer alguna cosa per reduir l’impacte que aquest canvi tindrà a les nostres butxaques?

A partir d’aquesta data, tots els contractes de fins a 15 kW i baixa tensió, és a dir, pràcticament la majoria dels domèstics i algunes petites empreses i locals comercials, passaran automàticament a una tarifa anomenada 2.0TD. Aquesta tarifa tindrà tres períodes horaris: punta, pla i vall, amb tres preus de l’energia diferents. Segons el moment del dia en què s’utilitzi, l’energia es pagarà a un preu o un altre.

Des de Nucli Solar, empresa gironina especialitzada en la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’Empordà, ho tenen molt clar: «Serà imprescindible fer un ús molt conscient de l’energia que gastem i de quan la gastem, si volem evitar sorpreses desagradables en rebre la factura de la llum. El fet que hi hagi diferents períodes amb diferents preus ens obligarà a adaptar els usos de l’electricitat i intentar-ho de fer a les franges on aquesta és més econòmica, és a dir, el període vall, que va des de les 00 h fins a les 8 del matí. Per a la resta de trams, caldrà comptar amb sistemes d’autogeneració elèctrica que ens permetin cobrir les nostres necessitats energètiques a cost zero mitjançant l’estalvi directe».

Els responsables de Nucli Solar són molt conscients que «la majoria dels consums que realitzem habitualment coincideixen amb el que s’ha anomenat període punta, que va de les 10 a les 2 del migdia i de 6 a 10 del vespre. Cal buscar sistemes alternatius que ens permetin autogenerar la nostra pròpia energia de forma autònoma». Per això, proposen la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum, que ens permetin generar energia elèctrica de forma immediata, sostenible i el més important, gratuïta, just en el moment en què l’electricitat serà més cara.

Actualment, instal·lar panells solars és més fàcil i rendible que mai. A una instal·lació ràpida i neta, se li sumen els ajuts autonòmics i estatals, les bonificacions de l’IBI que molts ajuntaments ja ofereixen i que suposen descomptes del 50% fins a 5 anys i la compensació econòmica per kW injectat sobrant que les comercialitzadores estan obligades a abonar pels excedents d’autoproducció que generem, el que s’anomena compensació simplificada.

