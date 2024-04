L’empordanesa Gelati Dino vol expandir-se a Catalunya, Andalusia, la Comunitat Valenciana i Madrid, on acaba d’inaugurar el cinquè punt de venda

L’empordanesa Gelati Dino, empresa de gelats artesans italians, ha inaugurat el seu cinquè punt de venda a Madrid, el segon que posa en funcionament aquest 2024. El local està situat al Centre Comercial La Vaguada, disposa de producció pròpia i d’un espai de degustació i la seva obertura ha generat cinc llocs de treball. La companyia continua d’aquesta manera amb la seva política d’expansió i preveu obrir 6 punts de venda més a curt i mig termini. Créixer a tot l’Estat i fer-ho especialment a zones com ara Catalunya, Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana és un dels principals objectius de Dino, que va tancar l’últim any amb una facturació d’uns 12 milions d’euros. Paral·lelament, ha dut a terme una renovació integral de la gelateria que des de fa 26 anys té al Centre Comercial L’illa Diagonal.

La posada en funcionament del local de La Vaguada serveix perquè l’empresa empordanesa reforci la seva presència a Madrid. El passat mes de gener va inaugurar un establiment al Centre Comercial Plaza Loranca 2, a la localitat de Fuenlabrada, que se suma a les botigues que ja hi ha als barris de Goya, Cuatro Caminos i Argüelles. Aquesta última gelateria és un espai de 40 metres quadrats amb producció en el mateix punt de venda i amb una terrassa que esdevé com a espai de degustació. El Centre Comercial La Vaguada, ubicat al barri del Pilar, va ser pioner a Madrid. Actualment s’està reformant amb l’objectiu d’augmentar notablement el seu número de visitants i millorar d’aquesta manera l’experiència dels seus clients per ser un punt de referència a la ciutat.

Enric Bofill, director d’Expansió de Gelati Dino Gruppo, explica quin són els objectius de l’empresa pel que fa al seu creixement: “La nostra voluntat d’expansió abasta tot l’Estat, però estem enfocats de manera específica a Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana. Hem tancat l’últim any amb una facturació total de 12 milions d’euros, una posició excepcional, i aquestes xifres el que fan és donar encara més suport a les nostres perspectives de creixement i alhora ens ofereixen una oportunitat de consolidar una presència més àmplia a tot el territori espanyol. A curt i mitjà termini tenim previst obrir sis punts de venda per enfortir la nostra presència i contribuir a tirar endavant els nostres ambiciosos objectius d’expansió”. Bofill afegeix que “ens resulta molt atractiu créixer a través de punts de venda propis o fer-ho mitjançant el model de franquícia”.

Renovació a L’illa Diagonal

Paral·lelament a l’obertura d’un establiment a Madrid, Gelati Dino ha renovat de manera íntegra el local que hi ha ubicat al Centre Comercial L’illa Diagonal, una de les primeres gelateries que l’empresa empordanesa va obrir a la ciutat de Barcelona ara fa 26 anys. Amb aquesta obra s’han guanyat metres, aconseguint un espai molt més obert del que hi havia abans, el que permet una major exposició dels productes de la marca de cara al client. Es tracta de la cinquena renovació que Dino ha dut a terme en aquest mateix centre comercial.

Gelati Dino d'Illa Diagonal. / Gelati Dino

46 anys en funcionament i més d’una trentena d’establiments

Gelati Dino es va fundar el 1978 i durant 46 anys ha ofert gelats artesans elaborats a partir de la tradició italiana, amb ingredients naturals escollits en els millors territoris a partir d’una atenta i minuciosa selecció. La companyia produeix 450.000 litres de gelat cada any i supera els dos centenars de treballadors, repartits entre la seu central d’Empuriabrava i més d’una trentena d’establiments en diversos països. Les botigues serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons i s’ubiquen sobretot a la Costa Brava i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid. També n’hi ha a Torremolinos (Màlaga), Saragossa, Marràqueix (Marroc), Perpinyà (França), Doha (Qatar) i des del passat mes de juny a Calafell (Tarragona).

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i gastronòmics. Dino també ofereix gelats fets a mida per als xefs i l’empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d’origen directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes) i els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piemont, de Sicília i d’altres zones d’Itàlia.