La Renda m'ha sortit positiva, què he de fer? T'ho expliquem

La campanya de la declaració de la Renda ja ha començat i amb ella un munt de dubtes, ja que la nostra situació laboral o familiar pot haver canviat, per exemple. A més, d'un any per un altre, també apareixen canvis en el Model 100, fent que, si no tenim un gestor que ens la faci, pugui haver-hi algun punt que ens passi per alt i, Hisenda, no perdona. Així doncs, avui us explicarem què vol dir que la Renda et surti en positiu. A més, coneixeràs com efectuar el pagament o com t'ha de retornar la devolució l'Agència Tributària. Vols conèixer tots els detalls de pagament o devolució? T'ho expliquem.

Abans, però, recordem que, la declaració de la Renda 2023-2024 es pot presentar entre el 3 d'abril i l'1 de juliol, ambdós inclosos. Però, quan ja hem presentat l'esborrany, com sabem si ens toca pagar, ens quedem igual o ens retornaran diners? Quan ens diuen que el resultat de la nostra declaració ha estat positiu, què vol dir?

La declaració de la Renda surt positiva

Per saber amb exactitud que ens tocarà fer, haurem de mirar la casella 537 i 549.

En la casella 537 veure'm la quota líquida total

veure'm En la casella 549 veure'm les retencions i pagaments a compte efectuats durant l'any fiscal

La diferència entre aquests dos valors, ens donarà el resultat: positiu o negatiu, el qual podrem veure en la casella 550.

Els resultats de la casella 550

Si aquesta casella et surt en positiu (+), això voldrà dir que, aquest any et tocarà pagar a l'Agència Tributària. En cas que, et surti negativa (-), Hisenda et retornarà a tu la quantitat de diners que posi en la dita casella.

Hisenda m'ha de retornar diners

En cas que, el resultat de la campanya de la Renda sigui negatiu (-) i l'Agència Tributària t'hagi de tornar diners, ho farà directament al número de compte que tens anotat en la declaració de la Renda. Així doncs, és molt important que abans de presentar la declaració comprovis que les teves dades personals, fiscals i bancàries siguin correctes.

El període de devolució de l'Agència Tributària és de 6 mesos des del tancament de la campanya. O sigui, que Hisenda té fins al 31 de desembre de 2024 per retornar-te la devolució del Model 100. Tot i que, sovint en unes setmanes o un mes com a molt, ho sols tenir ingressat al compte corrent.

Problemes amb la devolució

En algun cas concret, pot ocórrer que Hisenda trobi alguna errada en la declaració i això endarrereixi el procés.

En el supòsit que Hisenda no compleixi amb els terminis establerts, estarà obligada a abonar interessos de demora als contribuents afectats.

Aquests interessos per demora ja estan inclosos dins els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i corresponen a un total de 4,0625% del total de la quantitat de deute.

I si la Renda em surt en positiu (+)?

Hauràs d'abonar a Hisenda la quantitat que et sol·licita. Per a fer-ho, hauràs de fer el pagament al número de compte bancari que facilita l'Agència Tributària. Aquest pagament pot ser net (total), fraccionat o el pots ajornar.

Fraccionat en dos terminis

En el primer pagament, hauràs d'abonar el 60% de deute. En el segon, hauràs de pagar el 40% restant i a tot tardar, ha d'estar abonat abans del 6 de novembre de 2024. En cap cas et poden aplicar recàrrecs per fraccionar dit pagament.

Ajornament del deute

Per a fer-ho, has d'entrar a la Seu electrònica de l'Agència Tributària i seleccionar l'opció "sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes".

Per tal de poder optar al fraccionament o ajornament del deute, has de tenir una situació econòmica difícil i demostrar-ho; cosa quasi impossible com ja sabem. En aquests casos hauríem de presentar rebuts, deutes o justificants de pagament. Així doncs, molt poques persones poden optar per aquestes opcions.

En cas que l'Agència Tributària t'accepti l'ajornament, t'aplicarà un interès de demora del 3,75%, segons el que apareix en els pressupostos generals de l'Estat.