Obren un expedient sancionador a Lidl per oferir descomptes falsos en diferents productes

L'Agència Catalana de Consum ha obert un expedient sancionador a la cadena de supermercats Lidl per oferir descomptes falsos en diferents productes. Ho ha fet després que l'organització de consumidors Facua denunciés el passat juny que la distribuïdora promocionava articles "suposadament rebaixats", amb preus de venda idèntics al que hi havia abans del descompte. Així ho ha explicat Facua en un comunicat, des d'on acusa Lidl d'incomplir les lleis de competència deslleial i d'ordenació del comerç minorista, ja que les etiquetes "ometien o ocultaven informació necessària" pels consumidors. Així mateix, avisen que totes les etiquetes amb descompte han de recollir, per llei, tant el preu reduït com el preu anterior dels productes.

En el mateix comunicat, Facua ha explicat que va acreditar amb documentació gràfica proves de diferents etiquetes de brics de llet, paquets de pasta i ous. En aquestes, la cadena hauria exposat uns preus anteriors més elevats als que realment tenien els articles en els mesos anteriors per així "acreditar" la baixada de preu del mes en curs.

Facua va detectar aquestes irregularitats el passat juny i les va traslladar a l'Agència Catalana de Consum. En concret, l'entitat acusa Lidl d'incomplir la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista per anunciar com a preu anterior un valor que el producte no ha tingut, almenys durant els trenta dies anteriors. En la mateixa línia, subratllen que aquesta mateixa llei recull que sempre que s'ofereixin articles amb reduccions de preu "cal que figuri amb claredat" el preu anterior i el preu reduït.

L'entitat afegeix que amb aquesta acció Lidl també va infringir la Llei 3/1991 de Competència Deslleial, ja que les etiquetes contenien informació falsa o informació que, tot i ser veraç, podia induir a un error als seus destinataris, segons han apuntat.