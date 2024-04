Mercadona contractarà 300 persones per la campanya d’estiu a les comarques gironines

Mercadona preveu contractar 300 persones a les comarques gironines per a la campanya d’estiu d’aquest 2024, que s’inicia el pròxim maig i acabarà el mes de setembre. L’objectiu és reforçar la plantilla, en una època que coincideix amb l’arribada de turistes i amb les vacances de la resta del personal.

La cadena té actualment 27 supermercats a les comarques gironines, repartits a les poblacions de Figueres, l’Escala, Castelló d’Empúries, Roses, Girona, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Cassà de la Selva, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Platja d’Aro, Salt, Vidreres, Olot, Ripoll i La Bisbal d’Empordà.

La companyia de supermercats informa que les ofertes de feina ja estan disponibles en el seu lloc web per cobrir llocs tant en els supermercats com en els blocs logístics, per a la preparació i el repartiment de comandes. La firma ofereix una retribució inicial de 1.553 euros bruts al mes i no es requereix experiència prèvia, «ja que les persones que s’incorporen a Mercadona reben formació específica adaptada a cada posició», expliquen en un comunicat.