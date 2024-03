La meitat dels directius creu que la inseguretat jurídica és la principal amenaça per a l'economia espanyola

En plena desacceleració econòmica, els empresaris espanyols esperen continuar creixent en facturació, inversions i en ocupació. Però també tenen inquietuds. La meitat dels directius (48%) assenyala la inseguretat jurídica com una de les principals amenaces per a l'economia del país, per davant de la incertesa política (44%) i dels canvis reguladors (30%). Són conclusions extretes de la vintena edició de l'enquesta 'Perspectives Espanya 2024' elaborada per KPMG en col·laboració amb CEOE en la qual participen més de 1.350 empresaris i directius. "Les empreses necessitem un clima de confiança, de moderació i enteniment, amb menor incertesa i amb una major qualitat normativa i independència de les institucions", va destacar el president de CEOE, Antonio Garamendi.

L'optimisme en relació a les xifres és notable. Un 71% dels enquestats confia que les seves vendes s'incrementin en els pròxims 12 mesos, mentre que el 53% augmentarà les seves inversions. Al mateix temps, un 40% preveu creixements de la seva plantilla, dos punts percentuals més que en 2023. No obstant això, per damunt es troben les més de 215 lleis que es van aprovar en la passada legislatura en un entorn marcat per la pandèmia, l'esclat de la guerra a Ucraïna i l'escalada dels preus energètics i de consum. "Moltes d'aquestes lleis van afectar aspectes laborals i fiscals i, per tant, van tenir una incidència directa en l'operativa, processos i comptes de resultats de les empreses", apunta l'informe. Els autors del document assenyalen que, després de les últimes eleccions generals de juny, "tot apunta al fet que aquest ritme decreixerà en la present legislatura" a causa de la fragmentació parlamentària i a la dificultat de tancar acords.

En relació amb la situació econòmica actual, els empresaris prefereixen mostrar-se cautelosos. La meitat d'ells (54%) qualifica la conjuntura econòmica com regular, tres punts percentuals menys que l'any anterior, i un 45% anticipa que l'evolució de l'economia espanyola serà pitjor o molt pitjor. Un 41% preveu que no s'experimentin canvis. A més, la preocupació per l'alça de preus es manté. Dos de cada tres directius (63%) creu que l'impacte de l'alça dels preus en els seus marges de benefici ha estat alt en 2023. Per als empresaris espanyols, les tres principals amenaces per al negoci en l'any vinent associats a la inflació és el risc de demanda (34%), la volatilitat dels preus de les matèries primeres (33%) i els tipus d'interès (27%).

Implantació de IA generativa

L'arribada de Xat-GPT i la revolució de la intel·ligència artificial (IA) generativa també han irromput en el teixit empresarial. El 37% dels directius preveu incorporar en els pròxims mesos aquesta tecnologia en els seus sistemes enfront del 17% que ja compta amb ella en la seva organització. Les àrees on serà més notable la seva ajuda serà en operacions, relació amb el client i màrqueting, però la seva arribada a les empreses generarà un repte en la gestió del canvi i el talent per implicar un nou mode de fer les coses i precisa de noves competències i capacitats. El que sí que té clara una gran majoria dels empresaris espanyols és que tant la digitalització com el talent estan cada vegada més arrelats en les agendes corporatives, tal com assenyalen el 69% en el primer cas i el 60% en el segon.

Un altre dels grans assumptes que es manegen avui dia en el teixit empresarial espanyol és la incorporació de programes ESG que impactin positivament en el seu resultat financer. Precisament un 44% assenyala que un dels principals reptes als quals s'enfronta la seva companyia en matèria de sostenibilitat en els pròxims tres anys és identificar oportunitats sostenibles per a l'oferta comercial. Tres de cada quatre (76%) ha revisat la seva estratègia ESG o ho farà en els pròxims 12 mesos, alguna cosa que posa de manifest com els efectes del canvi climàtic, els avanços en transformació digital i la incertesa econòmica obliguen les empreses a actualitzar les seves agendes de sostenibilitat. De totes les àrees, els empresaris destaquen per sobre de la resta la innovació sostenible, comptar amb una cadena de subministrament respectuosa amb el medi ambient i la societat i el canvi climàtic.