Plana Fàbrega ha inaugurat una botiga a Figueres. Aquesta és una empresa de subministrament de material elèctric, il·luminació, telecomunicacions, subministrament i instal·lació de sistemes de seguretat. L’empresa compta amb quasi 60 anys d’experiència en el sector amb el millor servei de proximitat. Té una vintena de punts de venda arreu de Catalunya i Espanya.

Sota el lema Junts fem equip, Plana Fàbrega ofereix els seus productes i serveis a particulars, empreses, instal·ladors i administracions. També treballen conjuntament amb altres professionals, com enginyeries, constructores, arquitectes, etc., assessorant i subministrant el material, donen suport en el muntatge, fan postes en marxa i homologació. L’instal·lador elèctric executa tots els cablejats de l’obra i Plana Fàbrega instal·la tots els elements actius o equips necessaris.

Seguretat

Entre els seus serveis destaca el de seguretat. El seu punt fort és que no apliquen solucions monoproducte. Ofereixen versatilitat adaptant el nivell de seguretat i els productes en funció del nivell de seguretat que necessita cada client. Segons això, dissenyen un sistema d’intrusió específic.

Així mateix, destaquen per oferir uns sistemes efectius, però sobretot dissuasius. Sempre tenen present que protegeixen persones i, per aconseguir-ho, el millor és anar un pas per endavant i evitar les intrusions i les situacions de perill. Per protegir la vostra llar, el millor és el sistema perimetral com la videoànalisi. Aquest es basa en la intel·ligència artificial, tecnologia Deep Learning, que extreu la informació útil de les imatges de les càmeres de seguretat per a una màxima efectivitat. L’empresa disposa de la seva pròpia central receptora d’alarmes, que funciona 24 hores al dia els 365 dies de l’any des de Barcelona.

També ofereix diversos serveis de telecomunicacions com: Antenes TDT i SAT; cablejat, porters i videoporters; i també sistemes de control d’accessos amb targetes, escàner biomètric, amb codi..., útils per a empreses, aparthotels, administracions, entre altres. A més, també ofereixen la venda i instal·lació d’aparells audiovisuals i de sonorització d’espais.

Pel que fa a contraincendis, la seva estructura els permet arribar a qualsevol lloc, fins i tot a les grans instal·lacions industrials, de vital importància en tota activitat empresarial. Poden protegir-les i mantenir-les complint exhaustivament amb tota la normativa legal.