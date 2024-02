Primer descobrirem un dels fabricants més grans dels fabricants, un d'aquests constructors mestres que faciliten l'activitat productiva a la majoria d'empreses industrials que operen avui dia a Europa i la resta del món. I, a continuació, ens endinsarem a les entranyes de la companyia a través del seu director general i també per mitjà d'un dels seus clients principals.

Alejandro Mengual, director general de Hoffmann Group Iberia, i Narcís Puigdemont, CEO de Tecma, client preferent, ens expliquen com són aquestes corporacions i en què consisteix la seva activitat. Encara que no resulten conegudes pel consumidor final, aquestes firmes estan presents a la majoria de sectors i són imprescindibles perquè cada marca pugui oferir els seus productes i serveis, ja sigui una companyia productiva, una Pime o una plataforma digital de comerç electrònic.

Comencem amb Alejandro Mengual i una pregunta de situació.

Per a qui no el conegui, ¿què és el Hoffmann Group i a què es dedica?

Som una firma alemanya especialitzada a facilitar els processos de fabricació, manteniment i operacions dels nostres clients. I ho fem proporcionant serveis, eines i equips industrials. Amb més de 100 anys d'experiència, desenvolupem i oferim eines de qualitat i oferim també assessorament estratègic i suport logístic. Els nostres clients obtenen tot allò que necessiten d'un únic proveïdor.

¿Podria donar-nos dades bàsiques de la seva empresa? Mercats, facturació, empleats…

Hoffmann Group compta amb més de 4.000 empleats, dels quals 1.400 són tècnics especialitzats que donen servei als més de 135.000 clients repartits pels més de 50 països on l'empresa està present. El 2023, la facturació va superar els 1.500 milions d'euros.

¿En quins sectors d'activitat treballa?

Entre els nostres 135.000 clients hi ha la majoria de les grans empreses de la indústria manufacturera europea. Hoffmann és proveïdor preferent del sector de l'automòbil, l'enginyeria mecànica, el sector energètic i l'aeroespacial. Però també treballa amb una gran varietat de petites i mitjanes empreses (PIMES) de diversos àmbits.

¿Quina és la diferència d'altres companyies del seu sector?

La principal diferència de la nostra empresa rau en l'oferta perquè reunim més de 500.000 productes i comptem així mateix amb el centre logístic d'equips industrials més modern i eficient d'Europa, la LogisticCity.

En el mercat Ibèric, també comptem amb un equip de professionals que proporcionen servei als nostres clients, tant de forma presencial, amb 60 tècnics d'aplicació, o en línia, sumant 20 empleats més entre tècnics i gestors comercials.

El Hoffmann Group ven i també assessora els seus clients. ¿En què consisteix aquesta assessoria?

Els 1.400 tècnics especialitzats, enginyers d’alta qualificació, s’ocupen d’oferir assessorament expert als clients i marquen un altre tret distintiu de l’empresa. Aquests tècnics cobreixen múltiples àrees com assessorament en mecanitzat, disseny de llocs de treball i mobiliari industrial, prevenció de riscos laborals, metrologia, eBusiness i automatització.

En plena era digital, ¿per què el Hoffmann Group imprimeix cada any un catàleg de quatre volums?

El catàleg de Hoffmann conforma el nostre ADN com a companyia i en el sector és considerat com l'enciclopèdia de les eines i equips per a la indústria. Està disponible tant imprès com digital i ha esdevingut una guia de consulta imprescindible per als professionals.

La versió digital del catàleg existeix des del 1997 i es pot comprar en línia des del 2000. La versió en paper (por cert, reciclatge) s'imprimeix cada dos anys, i continua sent molt demanada a les àrees productives, on sovint els operaris no tenen accés a terminals digitals.

¿Quines marques ofereix el Hoffmann Group?

Al grup Hoffmann comercialitzem més de 500 marques de fabricants líders, i tenim a més dues firmes exclusives, Garant i Holex. A diferència dels nostres competidors, som un fabricant certificat d'eines, que es desenvolupen juntament amb els nostres clients i proveïdors en 12 centres tecnològics propis.

Garant suma més de 55.000 productes, i tot el catàleg recull qualitat superior i 10 anys de garantia; Holex, per part seva, reuneix més de 17.000 productes i destaca pel seu preu accessible i contrastada qualitat industrial.

¿Quines són les darreres tendències en eines i estris industrials?

Doncs se'n poden citar l'automatització i la fabricació additiva. L'automatització redueix els costos i augmenta la productivitat, mentre que la fabricació additiva o amb impressores 3D reforça l'estalvi perquè redueix la necessitat d'estoc de recanvis i evita la necessitat de comptar amb una màquina específica per a la producció de components.

Hoffmann Group ja té a la seva seu un centre de competència d'impressió 3D, on es treballa per estudiar les possibilitats d'aquesta tecnologia oferint solucions en les diferents etapes del procés d'impressió.

¿La sostenibilitat està arribant a la producció industrial?

Sí, és clar. I, almenys per part nostra, és un dels pilars estratègics de la companyia, perquè implementem millores constants que ajuden tant a reduir el consum de CO 2 com a eliminar l'impacte ambiental. A més a més, Hoffmann ajuda els altres a ser més sostenibles, amb productes i solucions innovadors. Un exemple és la línia de productes Garant GreenPlus, que ofereix útils respectuosos amb el medi ambient i innocus per a la salut.

La IA i l'automatització ja formen part de la societat actual. ¿En quin punt estan en la indústria manufacturera?

Alguns dels usos més comuns de la IA en la indústria són l'automatització de processos, l'anàlisi de dades, la millora de la seguretat, la personalització i l'optimització de processos. A Espanya, segons un estudi de Strand Partners, el 36% de les empreses han adoptat tecnologies de la IA. Si la taxa d'adopció es manté, podria aportar 55.000 milions d'euros al valor afegit brut (GVA) d'Espanya el 2030.

Continua Narcís Puigdemont, CEO de Tecma Aluminium, que ens oferirà la perspectiva del client que rep el servei.

¿Per què tria el Hoffmann Group en lloc d'un altre proveïdor?

A Tecma Aluminium optem per Hoffmann Group per la seva reputació i també per la qualitat i varietat del catàleg d'eines, que ens proporciona el que necessitem per oferir els millors estàndards en mecanitzat d'alumini d'alta precisió, que és el focus de la nostra activitat.

El seu enfocament en la innovació ens permet accedir a les últimes tecnologies, cosa que és crucial per mantenir la nostra competitivitat, i el seu suport tècnic i atenció al client marquen la diferència, per la seva eficàcia. El seu equip d'experts ens assessora en la selecció d'eines i també ens ajuda a resoldre desafiaments específics.

En la seva opinió, ¿quines són les principals fortaleses d'aquesta empresa alemanya?

Des de la nostra experiència com a clients, i a banda de la innovació, qualitat i suport tècnic ja esmentats, hi sumaria el compromís amb la sostenibilitat.

¿Quins productes i/o serveis sol demanar de Hoffmann Group?

Tecma Aluminium s'abasteix regularment de freses de mecanitzat, broques, mascles i una selecció d'eines especialitzades. L’elecció d’aquests productes es basa en la necessitat de comptar amb eines fiables que estiguin a l’alçada dels nostres processos de mecanització, reflectint el compromís amb l’excel·lència en cada peça que produïm.

¿Què és el que més valora dels EPI de Hoffmann?

La qualitat i la fiabilitat, perquè ens permeten garantir la màxima seguretat en les nostres operacions, minimitzant els riscos i protegint els empleats. A més, l'assessorament de Hoffmann és crucial perquè assegura que seleccionem els EPI més adequats per a cada tasca, reforçant així la nostra aposta amb un ambient de treball segur.

¿Està satisfet amb la màquina expenedora automàtica?

Aquest sistema ha revolucionat la nostra gestió de les eines de tall, oferint-nos un control precís sobre el consum i reduint la necessitat d’estocs. La màquina ens ajuda a optimitzar l'eficiència operativa, ja que permet als empleats accedir de manera ràpida i fàcil als estris necessaris, minimitzant així els temps morts i augmentant la productivitat. A més, el sistema de seguiment autònom assegura la gestió de l'inventari i la reposició, prevenint l'escassetat d'elements i facilitant la planificació de compres futures.

La digitalització i la IA, ¿els ajuden en el seu dia a dia productiu? ¿Com?

La digitalització i la IA són crucials en la nostra producció diària, perquè eleven la nostra eficiència i precisió. Aquestes tecnologies ens permeten monitoritzar i analitzar dades de producció en temps real, facilitant un manteniment predictiu que minimitza els temps d'inactivitat. A més, optimitzen la nostra gestió d'inventari, assegurant que les eines i els recursos necessaris estiguin disponibles just quan es necessiten, evitant sobrecostos per excessos d'estoc. En essència, la digitalització i la IA ens han permès agilitzar els nostres processos productius, millorar la presa de decisions i augmentar la competitivitat al mercat.