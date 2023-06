L'enòloga Carme Casacuberta, llicenciada en ciències químiques i copropietària del celler Vinyes d'Olivardots de Capmany, és la nova presidenta del Consell Regulador de la DO Empordà, segons ha acordat la seva junta en una reunió celebrada, aquest dimarts, a la seu de la plaça del sol de Figueres. Casacuberta agafa el relleu a Xavier Albertí, qui ha ocupat la presidència de l'entitat aquests darrers vuit anys. Després de prendre possessió del càrrec, ha explicat que "tota la feina que s'ha fet fins ara des de la DO ha estat molt important, hi ha hagut un posicionament i creixement positiu. Des de la nova junta mantindrem una actitud una mica continuista, aportant les coses noves que calguin, però hem de continuar apostant per crear la imatge de marca de qualitat i de prestigi que volem donar a la nostra Denominació d'Origen. I no només en el mercat local, ens volem expandir el màxim possible a fora i, sobretot, en l'àmbit internacional. La continuïtat també implica continuar preservant la identitat com a territori amb les nostres varietats autòctones i, a més a més, promoure la sostenibilitat en les pràctiques agrícoles per preservar el paisatge de l'Empordà".