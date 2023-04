El sommelier Xavi Nolla amplia el seu projecte enològic Vins de la Memòria amb la sortida al mercat de reVolt 2021, un monovarietal de carinyena vella sobre sòls de pissarra del coll de Banyuls, del qual s’han elaborat només 1.042 ampolles.

Sota l’empara de la DO Empordà, reVolt se suma a la col·lecció de set vins que va iniciar l’any 2018 resseguint la història del seu avi matern, Agustín Pérez, viscuda entre la Terra Alta i Argelers entre els anys 1938 i 1939. «reVolt és fruit d’una vinya històrica, situada al camí del coll de Banyuls que surt d’Espolla, molt propera a la frontera francesa. És una carinyena negra excepcional plantada el 1902 que encara avui recorda el pas de milers de persones fugint de la guerra. És una vinya emblemàtica, de producció molt escassa que avui vinifiquem com sempre s’ha fet, respectant al màxim la seva essència, història i qualitat», explica Xavi Nolla. I afegeix: «És una carinyena centenària airejada per la tramuntana, situada en un dels Grand Cru de l’Empordà, cosa que fa que sigui una joia enològica que ens permet descobrir l’essència d’una terra i d’un paisatge».

A 210 metres d’altitud

El vi neix en sòls de pissarra al camí de Banyuls, a 210 metres d’altitud sobre el nivell del mar, en vinyes orientades al sud-oest. La verema es realitza manualment i el rendiment dels ceps és de 3.000 kg/hectàrea.

Per a la vinificació, es realitza una fermentació espontània amb llevats salvatges en dipòsits de formigó. La criança, en bocois de castanyer de 750 litres. El vi no es filtra ni s’estabilitza. «reVolt vol reivindicar la memòria enològica, posar en valor les varietats autòctones, en aquest cas la carinyena negra, l’ús de la fusta de castanyer per a la criança dels vins com es feia antigament i una manera d’elaborar molt artesana, de mínima intervenció», defensa Xavi Nolla.

«He volgut demostrar que es pot fer un vi de gran qualitat amb tot el coneixement enològic d’avui però amb l’estil de vinificació d’abans, sense copiar estils ni regions icòniques del món, sinó rescatant la identitat i la tipicitat catalanes», insisteix.

Taps de Finca

Per incidir en el valor del paisatge, les ampolles de reVolt 2021 utilitzen taps de suro procedents de les alzines del mateix municipi on neix el raïm, de manera que el projecte enològic s’inscriu en la marca Taps de Finca de la DO Empordà.

reVolt és també un homenatge i un record a l’avi matern, que va ser una de les prop de 500.000 persones que entre els mesos de gener i febrer de 1939 van travessar els passos fronterers entre Catalunya i França, fugint de les represàlies del franquisme. L’Alt Empordà es va convertir en un escenari d’èxode massiu per a famílies i soldats que buscaven refugi i esperança. «reVolt reuneix emocions i paraules: les voltes que fa la vida, els revolts que ens toca traçar, reprendre el vol de manera forçada, anar-se’n de casa i plantar la llavor de la revolta», resumeix Nolla.

L’acte de presentació del nou vi va tenir lloc a l’espai WITO-Euroselecció i ha comptat amb la participació del president de la DO Empordà, Xavier Albertí, qui ha ressaltat que Vins de la Memòria «és un gran projecte no només pel component sentimental, sinó també pel fet de recuperar maneres de vinificar ancestrals. M’agrada que s’hagi assumit l’ús del castanyer per a la criança del vi. Per fi hem deixat d’emmirallar-nos a fora, ens hem alliberat amb l’ús de veritats autòctones i ara ens queda pendent fer-ho amb els mètodes de vinificació».

«Una bona elecció»

El president de la DO Empordà, Xavier Albertí, ha ressaltat el valor de la vinya de carinyena on neix reVolt: «Ha estat una molt bona elecció. Ningú no dubta que el Celler Cooperatiu d’Espolla té un bon patrimoni vitivinícola i en Xavi Nolla ha sabut posar els ingredients necessaris per vinificar i elaborar un vi que és dòcil en boca i que s’inscriu en el projecte de Taps de Finca que és una peculiaritat que tan sols gaudim a l’Empordà».