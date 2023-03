Polèmica per la concessió de les guinguetes de les platges de Cadaqués per aquest estiu. L'Ajuntament ha adjudicat els serveis per a la temporada 2023-2026 i n'han quedat fora dos dels negocis històrics: el Xiringuito de la Mei a la platja de Ses Oliveres i el de Portlligat, Es Racó d'en Dani, que en tenia la concessió des de fa deu anys. El principal motiu de controvèrsia és el pes que ha tingut l'aportació econòmica (el 50%) per sobre de la puntuació del projecte (40%).

Aquest barem ha propiciat que en dos dels tres concursos n'hagin quedat fora els que fins ara gestionaven els negocis i això malgrat tenir millor puntuació en el projecte. És el cas del Xiringuito de la Mei i Es Racó d'en Dani. En aquests dos concursos els sobres econòmics estaven molt per sota de les propostes guanyadores. En canvi, l'ha mantingut el de La Sal, també a Ses Oliveres. En aquest cas, la proposta presentada tenia millor puntuació en el projecte i juntament amb l'aportació econòmica presentada –lleugerament per sota de la més alta- ha aconseguit més punts que les altres dues que hi optaven.

I és que en els tres lots de guinguetes que han sortit a concessió per als propers quatre anys s'hi han presentat propostes per imports que ronden els 70.000 euros, molt per sobre de les d'altres anys i per damunt de les presentades pels que fins ara gestionaven els negocis.

L'alcaldessa, Pia Serinyana, diu que han seguit la legalitat i que això implica que s'ha de garantir la lliure concurrència i no afavorir "ningú". També remarca que el pes econòmic en les adjudicacions està molt per sota de mitjana de molts ajuntaments catalans.

Alguns dels afectats, en canvi, asseguren que se senten "estafats" i "enganyats" i critiquen que els diners hagin estat determinants. En aquest sentit, es queixen que això ha permès que els hagin guanyat empreses "de fora" del municipi i que l'adjudicació s'hagi fet a les portes de Setmana Santa deixant-los sense marge de maniobra. Serinyana atribueix el retard en el procés a qüestions de tramitació. L'alcaldessa, a més, recorda que ara les empreses han de presentar documentació i que, per tant, el procés no està tancat.

Una protesta sota el lema 'Nos amb nos'

Les crítiques per aquesta situació han inundat les xarxes socials en els darrers dies criticant que es deixin en mans de fons d'inversió o "gent de fora". Per denunciar-ho, han convocat una concentració aquest dissabte a la tarda. El lema de la protesta és 'Nos amb Nos' i afirma que "Cadaqués està perdent la seva identitat". "El poble que es ven per diners, un dia es desperta sense poble i sense diners", recull el cartell que l'anuncia.