L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, impulsa enguany la sisena edició del Pressupost Participatiu. Els veïns i veïnes, doncs, tindran l’oportunitat un any més de decidir a quins projectes volen destinar la partida econòmica del pressupost municipal que el consistori reserva per aquest projecte; i que enguany torna a ascendir fins als 250.000€.

El consistori ha presentat públicament aquest divendres el projecte en un acte públic celebrat a la Sala Gòtica. Anna Massot, regidora de Participació Ciutadana, explica que "donada la bona acceptació que ha tingut fins ara la iniciativa, volem continuar consolidant i fent créixer aquest projecte". És per això que enguany s'amplien els punts de recollida de propostes amb la col·laboració dels Instituts del municipi i s'hi torna a destinar una partida de 250.000€. "Animem tots els veïns i veïnes a prendre-hi part activament, conscients que totes les propostes que ens arribin poden representar un salt qualitatiu per a la comunitat”, ha declarat Massot.

Per la seva part, l’alcalde Salvi Güell, valora que “any rere any el projecte de Pressupost Participatiu ens ha vingut demostrant que tenim una població activa i decidida a tenir veu i vot en la construcció del municipi que volem entre totes i tots. La participació ciutadana és clau per avançar junts i creiem fermament en el potencial que tenen projectes com aquest a l’hora d’empoderar els nostres veïns i veïnes”.

Inici de la fase de presentació de propostes

Del 20 de març al 20 d’abril restarà obert el període de recollida de propostes, que es poden fer arribar a través de tres vies:

Per mitjà del web www.tutriescastello.cat .

. Dipositant la butlleta del tríptic en les bústies ubicades a Castelló (OMAC, Biblioteca municipal, Espai Jove “El Centro” i l’INS Castelló) i a Empuriabrava (Oficina de Turisme d’Empuriabrava, Espai Alberes i IE El Bruel Empuriabrava).

en les ubicades a (OMAC, Biblioteca municipal, Espai Jove “El Centro” i l’INS Castelló) i a (Oficina de Turisme d’Empuriabrava, Espai Alberes i IE El Bruel Empuriabrava). A la parada del mercat setmanal habilitada per l’Ajuntament els dies 21 de març (Castelló) i 1 d’abril (Empuriabrava).

No hi ha límit d’edat en la presentació de propostes i per tal que els projectes proposats siguin admesos han de:

Respectar el marc normatiu i legal existent.

Ser de competència municipal.

No contradir plans ja aprovats per l’Ajuntament.

Ser realitzables tècnicament.

No sobrepassar els 150.000€ (d’aquesta manera es garanteix que com a mínim es puguin executar dos projectes).

Ser considerades una inversió.

Valoració tècnica de les propostes i convocatòria d’un Fòrum Ciutadà

Totes les propostes recollides presencialment i electrònica seran valorades tècnicament pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els requisits i no superin el pressupost fixat seran admeses. Finalitzada aquesta fase es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades; en el cas d’aquestes últimes s’especificarà el motiu.

Més endavant, durant el mes de juny (en una data encara per a concretar), la ciutadania serà cridada a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització; una sessió participativa oberta a tots els veïns i veïnes en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projectes que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

Votació popular

En la darrera fase del procés, les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana. Hi podran participar de forma online i a través dels punts de votació telemàtica distribuïts pel municipi totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 16 anys. En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a integrar en el pressupost municipal del 2024 les propostes més votades fins a esgotar la partida de 250.000€.