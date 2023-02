L'Ajuntament de Figueres ha comprat per 744.150 euros quatre màquines escombradores de gran capacitat, que s'incorporen a la flota del servei de neteja viària que fa l'empresa municipal Fisersa. La nova maquinària té un sistema d'escombrat, aspiració i aigua que permet arribar a les zones urbanes de més difícil accés i actuar amb rapidesa en àrees de gran superfície. Els aparells tenen una capacitat de cinc metres cúbics i compten amb tres raspalls amb boca d'aspiració. A més, incorporen un sistema hídric de 685 litres amb una gran bomba d'aigua que alimenta set sortides.

El sistema de control de raspalls que té permetrà, també, una neteja més efectiva dels angles i les àrees de difícil accés. A més, compten amb un tercer braç que és apte per fer tasques de desbrossament.

Amb aquesta adquisició, l'Ajuntament ja ha invertit uns 2 MEUR en la renovació de la maquinària de neteja viària.

Fisersa va assumir aquest servei l'any passat i, des d'aleshores, s'han incorporat a la flota cinc escombradores noves, dues baldejadores per a voreres i carrers, quatre vehicles elèctrics per a desplaçaments de l'equip d'escombrat manual i pel buidat de papereres, dos camions per recollida de desbordaments i cinc bufadors.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, defensa que "els serveis públics han de ser de màxima qualitat" i que amb la nova maquinària "es podrà fer la feina millor".

Per la seva banda, el vicealcalde i conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha posat en valor la tasca que es fa des de Fisersa amb "la millora de l'eficiència i la bona gestió des que el servei de neteja viària s'ha municipalitzat".