El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va aprovar inicialment, dijous passat, el pressupost de la corporació per al pròxim exercici del 2023. La previsió de comptes municipals ha tirat endavant amb dotze vots favorables dels regidors d’ERC (7), CUP (2), PSC (2) i el no adscrit Jordi Garcia. El representant de Junts, Vicenç Comas, es va abstenir, i els representants de SOM i Ciutadans van votar-hi en contra. La regidora Elena Iglésias (SOM) no va participar en la sessió.

El Pressupost General d’enguany augmenta en un 1,46% respecte a l’any passat, amb un total de 26.251.775,45 euros. «Amb aquest pressupost es manté el funcionament normal de tots els serveis i equipaments del municipi i es presenta un projecte important d’inversions per tal de contribuir a un benestar més gran de la ciutadania», assenyala el govern municipal.

L’alcalde Salvi Güell reconeix que «quadrar els comptes municipals no ha estat fàcil. Agraïm el gest dels partits de l’oposició que hi han votat a favor, perquè creiem que és un pressupost molt equilibrat que respon a les necessitats del municipi». Güell no amaga que part d’aquestes dificultats es podrien haver superat apujant les ordenances, però té clar que «en el context actual, no tocava augmentar la pressió fiscal als veïns. El nostre principal objectiu –afegeix– ha estat mantenir la línia de treball d’aquest mandat, continuar apostant per invertir en equipaments necessaris i potenciar tots els aspectes socials i educatius».

Per a aquest 2023 l’Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als vuit milions d’euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2022 i les que també està previst que s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2022. Aquest capítol passa dels 3.117.847,00 euros de l’exercici en curs a la previsió de 2.135.690,64 euros per al 2023, la qual cosa suposa una disminució del 31,50%.

«S’ha de destacar, però, que el programa d’inversions per a l’exercici 2022, amb previsions definitives de 8.129.510,99 euros, no s’han executat completament i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2023, tindrem un volum d’inversions previst molt important, aproximadament del mateix import», assenyala l’equip de Govern.

Entre les inversions destacades hi ha la primera fase de l’edifici polivalent de la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava (910.000 euros), una important acció de modernització de l’enllumenat públic per a avançar en el Pla de sostenibilitat energètica (372.015,37 euros), a més a més del reasfaltatge de carrers (162.143,27 euros) i la partida dels pressupostos de participació ciutadana (250.000 euros).

Ens autònoms i Castelló 2000

El pressupost de l’Ecomuseu Farinera puja a 282.959,87 euros, ha disminuït un 3,40% respecte a l’exercici anterior. L’Escola Municipal de Música Antoni Agramont té assignats 185.059,00 euros, un 2,16% més. El de l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques s’incrementa a 870.257,54 €, un 11,65% més que enguany. La previsió de despeses i d’ingressos de la Societat Municipal Castelló 2000 SA puja 3.447.930,13 euros, amb un increment del 12,76% respecte a l’exercici 2022.

La despesa de personal s’ha incrementat en un 7,19%. La principal raó és causada, per una banda, per la previsió de l’actualització de les retribucions i també per a fer front a una puja del 2,50% pel 2023, d’acord amb l’establert al projecte de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2023.