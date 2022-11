La llet és un d'aquells productes que mai hauria de faltar en una casa. És un producte d'allò més complet per la seva barreja de proteïnes, greixos, minerals, vitamines i lactosa, és per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha volgut analitzar la més consumida, la semidesnatada. Per a això ha estudiat la qualitat de 38 marques diferents que estan a la venda als supermercats. D'aquestes, la immensa majoria són de qualitat i preu molt competitiu, la diferència rau en el processat i la degustació. Per això, només 7 de les marques estudiades poden qualificar-se com a molt bones, mentre que d'altres presenten certs defectes que afecten la qualitat però no la seguretat per al consumidor. Per l'OCU, Llet Nostra, elaborada per productors i cooperatives locals, la majoria dels quals situats a les comarques gironines, se situa en quart lloc.

La llet semidesnatada que s'emporta el gran premi és la de Mercadona amb la firma Hacendado. Un producte de marca blanca que està qualificat de «compra mestra» amb una puntuació de 78 sobre 100. Venuda a tots els establiments a un preu de 0,72 cèntims en la mida d'un bric d'1 litre. Està fabricada per Naturleite, proveïdora de llet per a Hacendado, una empresa establerta a Lugo i que ha aconseguit produir la millor llet del mercat. Darrere la llet semidesnatada d'Hacendado destaca una de les que més preu té de totes les estudiades. La llet d'El Buen Pastor, que es ven en supermercats com El Corte Inglés i Carrefour a un preu de 0,90 euros. Un esglaó per sota es troba Clesa Bienatur, disponible a Alcampo per un preu de 0,75 euros el litre. Tanquen els primers llocs Llet Nostra, amb un 71 sobre 100 de puntuació, la basca Beyena, l'establerta a Aranda de Duero (Burgos) de Pascual i la d'Alipende, 70 sobre 100 totes. Mercadona es queda sense llet Hacendado. Quins són els motius?