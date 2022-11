El pressupost de l’Ajuntament de l’Escala per al 2023 fa una clara aposta per l’Atenció a les Persones, la Cultural i els Serveis, amb una proposta que s’alinea amb 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’Agenda 2030 i marcada per la voluntat municipal de congelar un any més els impostos.

El pressupost municipal ordinari per al 2023 és de 20.716.767 euros, una xifra molt similar a la de l’any anterior. A això, cal sumar-hi un total de 6.143.000 euros del capítol d’inversions, de manera que el pressupost consolidat per a l’any vinent serà de 26.859.767.

“L’Ajuntament de l’Escala fa un esforç important aquest any per tal de continuar apostant per ajudar les famílies, les entitats i les empreses i per continuar fent les inversions estratègiques necessàries i per fer tot això sense incrementar la pressió fiscal als ciutadans i assumint com a institució els increments de costos que estem patint a nivell general”, remarca l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.

El pressupost reforça especialment àrees com la d’Atenció a les Persones (+11,11%), Acció Cultural (+15,56%) i Serveis Públics (+8,77%).

A nivell d’inversions, de cara al proper any es preveu poder fer front a la reurbanització del passeig Lluís Albert (2.055.000 euros); l’ampliació de l’aparcament de plaça Catalunya (2.200.000); continuar invertint en projectes de transició energètica i ecològica, instal·lant més panells de plaques solars en instal·lacions municipals (150.000); incrementar la xarxa de carrils bici (100.000); inversions en via pública i enllumenat (460.000); començar el desenvolupament del polígon de l’Estany de Poma (150.000), entre d’altres actuacions.

“El pressupost de 2023 té com a pilars l’atenció a les persones, l’impuls a les polítiques econòmiques i turístiques sostenibles i incorpora un projecte d’inversions ambiciós per al conjunt del municipi per tal de seguir millorant els serveis i els equipaments i esdevenir un motor econòmic local i seguir exercint capitalitat en el nostre entorn”, destaca la regidora d’Hisenda, Marta Rodeja, la qual afegeix també que “una part remarcable del que preveu el pressupost municipal d’aquest any s’alinea ja clarament amb 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que va marcar les Nacions Unides a l’Agenda 2030 i que van orientats especialment a aspectes de caràcter ambiental, social i econòmic”.

Les polítiques aplicades els darrers anys permeten poder fer front a les necessitats actuals amb les garanties necessàries de sostenibilitat. En aquest sentit, des del 2006, l’Ajuntament de l’Escala ha reduït l’endeutament municipal dels 12,2 milions d’euros i un rati del 84,83% als només 280.000 euros i un rati de l'1,44% amb que es preveu tancar aquest any.