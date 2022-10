Comerciants de Roses i membres de l’Associació de Comerciants i Empresaris Roses Cap de Creus i del Mercat Municipal, acompanyants pel regidor i tècniques de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses, van dur a terme aquest dimarts 25 d'octubre una visita a la ciutat de Granollers. Al llarg de la jornada, van participar en un retail tour consistent en una ruta guiada i comentada per diferents establiments seleccionats que treballen el punt de venda com a part estratègica del seu model de gestió.

Els punts d’interès visitats van ser l’Associació Gran Centre Granollers, el mercat de Sant Carles i una selecció d’establiments punters i innovadors. Els participants en aquesta experiència van poder conèixer in situ els diferents establiments i parlar amb els seus responsables sobre models d’organització d’espais i de gestió, tècniques per sorprendre i agradar al client, casos d’èxit i de fracàs, entre d'altres.

Aquesta és una de les accions incloses dins de la programació de tallers i activitats que Promoció Econòmica dirigeix cada any als professionals del comerç per oferir-los formació i eines de millora per als seus negocis. L’objectiu que persegueix el retail tour és visitar ciutats comercials de referència, per tal que els professionals rosincs puguin conèixer de primera mà experiències d'èxit a partir de les quals aplicar canvis en els seus negocis o en el model associatiu del municipi.