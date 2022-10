El Ctònia, un vi blanc amb raïm 100% garnatxa blanca d’una vinya vella plantada l’any 1961. És el vi de la Masia Serra que ha estat escollit com a millor vi blanc de l’any a Catalunya. És el Premi Vinari Gran Or de Vins Blancs amb Criança que atorguen els Premis Vinari. És un vi d’edició limitada d’entre 1600 i 2000 ampolles. Per l’enòleg i propietari de Masia Serra, Jaume Serra, el premi fa il·lusió per tots els que els donen suport i pel reconeixement. Però constata que «jo soc dels que penso que per molts guardons que tinguis, has de continuar picant pedra per anar endavant».

Dos vins de la Denominació d’Origen Empordà (DO) es van endur el Vinari Gran Or. El Ctònia 2019 de celler Masia Serra en la categoria al millor vi blanc amb criança, i el Masia Pairal Can Carreras Garnatxa d’Empordà, del Celler de Martí Fabra, al millor vi dolç, ranci o de postres. La Masia Serra també va obtenir la Medalla de Plata pel Mosst Rosat. El Vinari Gran Or és la màxima categoria dels Premis Vinari, que trien els millors vins catalans de l’any i que estan organitzats per la publicació especialitzada en vi Vadevi.cat. El Ctònia és un vi blanc de criança amb raïm de garnatxa. Un vi complex i estructurat, un de vi de guarda amb capacitat d’envelliment en ampolla. Jaume Serra explica que pel procés d’elaboració permet que es pugui beure ara o d’aquí 15 anys. «Combina aromes de fruita blanca, fonoll i un lleuger torrat de bota, amb una gran presència del terrer granític», remarquen, i en boca té una entrada voluminosa. El raïm es cull manualment i, un cop derrapat, s’introdueix en dipòsits inoxidables. Només se n'extreu el most en flor i s’inicia la fermentació a 14ºC en un dipòsit inoxidable. Després es traspassa a bótes de roure francès Allier (tipus châteaux) perquè acabi de fermentar. En les mateixes bótes envelleix durant 3 mesos, on el solatge rep un «bâtonnage» constant. El vi premiat es compra en botigues de Girona, es pot trobar en restaurants o comprar directament al celler. Un 10% s’exporta a Dinamarca, Suïssa i Andorra. El Mosst rosa és, per la seva banda, un vi refrescant, refinat, divertit i persistent. Tradició i innovació Dins del paratge natural de l’Albera, a Cantallops, hi ha el celler de la Masia Serra que regenten Jaume Serra i Sílvia Vilà. «El meu avi va comprar una part de vinya el 1961 –dels raïms d’on avui surt el Ctònia–, els meus pares compren una altra part als anys 90, i nosaltres acabem la plantació de vinya amb la meva dona el 2000», explica Jaume Serra. Fins al 1996 la família es dedicava només a cultivar raïm. L’elaboració de vins la van engegar la parella el 1996. Van començar amb 1.300 ampolles i avui en treuen al mercat 45.000. També tenen una petita producció d’oli de la verietat argudell.