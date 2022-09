Seguiment minoritari de la vaga de 24 hores convocada pels transportistes de la gironina Calsina Carré de Pont de Molins per reclamar millores salarials i denunciar "incompliments de l'empresa". Una quinzena de treballadors aturen des de primera hora del matí els camions de l'empresa de transports Calsina Carré, a Pont de Molins, per informar-los de la vaga i els lliuren un fulletó però no els impedeixen el pas. El director corporatiu de l'empresa, Lluis Batlle, assegura que estan treballant amb "absoluta normalitat" i demanen al col·lectiu convocant, que qualifica de "minoritari", que torni a la negociació.

El portaveu del comitè de vaga, Antoniu Cracana, diu que no tenen xifres de seguiment però que els consta que hi ha camioners en ruta que estan fent aturades.

Poc seguiment en la primera jornada de vaga de 24 hores convocada per transportistes de Calsina Carré. Reclamen millores salarials i denuncien "incompliments" per part de l'empresa. En concret, demanen que s'apliqui el 7,5% de pujada salarial que recull el conveni no només al salari base –on ja s'ha fet- sinó tanbé als plusos variables que reben els conductors. A més, denuncien que l'empresa pretén aplicar un nou model que pretén "gairebé suprimir" l'incentiu per quilòmetre passat del 0,003 a 0,001 cèntims.

Carcana també recorda que l'any 2008 amb la crisi ja van acceptar una rebaixa del 38% dels incentius sense que a hores d'ara ho hagin pogut recuperar. Per això, divendres van decidir aixecar-se de la taula de negociació i convocar l'aturada.

De moment, no tenen xifres del seguiment però afirmen que els consta que alguns dels conductors que estan fent rutes internacionals estan fent aturades en senyal de protesta. A l'exterior de l'empresa, a primera hora del matí una quinzena de treballadors amb banderes de CCOO i UGT i una pancarta aturaven els camions que sortien de l'empresa, amb seu a Pont de Molins, per informar-los de la situació i lliurar-los uns fulletons detallant els motius de la vaga. Es tracta de la primera aturada però Carcana ja avança que si la situació no millora, n'hi haurà d'altres.

"Absoluta normalitat"

Per la seva banda, des de l'empresa asseguren que aquest dilluns estan funcionant amb "absoluta normalitat" i que el seguiment està sent minoritari. Recorden que es tracta d'un petit col·lectiu dins d'una plantilla de 700 treballadors, i demanen al col·lectiu convocant que "reprengui el diàleg". "Creiem amb fermesa que l'empresa arribarà a un acord perquè sempre ho hem fet", s'ha limitat a dir.

En un comunicat aquest divendres, l'empresa va assegurar que la vaga no comptava amb el suport del comitè d'empresa i la va qualificar "d'inoportuna" i "injustificada". La directora general, Alba Carré, va detallar a més, que l'empresa ha presentat una proposta retributiva de millora salarial que "supera el conveni" i que el comitè va acceptar-la, tot i que no ho va fer el col·lectiu de transportistes.

Pel que fa als incentius, Carré va explicar que, amb la proposta que van presentar, si bé alguns no han arribat a apujar-se un 7,5%, d'altres superen aquest percentatge (com és el cas dels transports de mercaderies perilloses).