Foment del Treball no es dona per vençuda i, un any després que l’ampliació de l’aeroport del Prat quedés postergada per la falta d’acord institucional, insisteix a reclamar la inversió de 1.700 milions per a la infraestructura barcelonina. L’entitat ha creat una comissió de treball formada per una vintena de representants del teixit empresarial, econòmic i social per consensuar una alternativa amb què dirigir-se novament a Aena i demanar-li que reconsideri la decisió.

Es donen un termini de nou mesos. A juny, quan ja s’hagin celebrat les eleccions municipals i les pressions locals disminueixin, tindran la proposta que, segons el seu president, Josep Sánchez Llibre, comptarà amb el vistiplau de tots: «El que va passar fa un any és història. Hi ha qui creu que va fallar ERC, qui pensa que ho va fer el Govern, d’altres, Aena i d’altres l’Ajuntament de Barcelona, però ja no importa», ha conclòs.

Compareixences tancades

La comissió està presidida pel president de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Lluís Moreno, que ha admès que ni es plantegen que l’ampliació no es porti a terme. En aquests mesos estudiaran les alternatives, escoltaran els experts en unes compareixences (que seran tancades) i extrauran unes conclusions. «No sé si la solució és allargar la pista, ampliar l’aeroport de Girona... no ho sabem de moment. Estem oberts a tot», ha resumit.

No obstant, de les seves paraules i de les de Sánchez Llibre es destil·lava que faran tot el possible per trobar la fórmula que aconsegueixi els suports necessaris. Per començar, i tot i que en la llista no apareix cap administració, el president de Foment va revelar que ha convidat l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, a participar en la comissió per a l’ampliació de l’aeroport, malgrat que el municipi està rotundament en contra del creixement de la infraestructura.

L’any que sigui

Més enllà de verbalitzar que volen «liderar» la reivindicació empresarial (convidant al Cercle d’Economia que se sumi a la seva iniciativa i eviti comissions pròpies sobre aquest assumpte) i de donar la llista dels membres de la comissió, ni Moreno ni Sánchez Llibre s’han atrevit a aclarir com seria possible que Aena reconsideri la inversió al Prat amb les inversions del Document de Regulació Aeroportuària (conegut com a DORA II) 2022-2026 ja en marxa.

L’alternativa, ha encaixat sense gaire convicció Moreno, seria que l’ampliació de l’aeroport barceloní formés part del següent DORA, que arrencarà el 2027: «Tant de bo sigui llavors». I de nou, hauran passat quatre anys més, i hi tornarà a haver municipals i nervis.

Connexió amb el món

Foment del Treball defensa que l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat tingui una pista «prou llarga» per convertir les instal·lacions en una «plataforma connectada al món» que presenti «la mínima afectació ambiental i que promogui la descarbonització». La comissió té el lema «Barcelona connectada al món per un aeroport intercontinental».

Sánchez Llibre ha remarcat que hi ha cinc milions de passatgers de Catalunya que s’han de desplaçar a altres ciutats per «connectar amb el món»: «O ho fem nosaltres o ampliaran encara més <strong>Barajas</strong> i la nostra tercera pista seran ells». Actualment, segons l’entitat, hi ha 40 connexions amb capitals i es podria passar a 70.

La primera reunió de la comissió serà dilluns 12 de setembre. El que està clar és que l’amenaça del president de Foment que no «descansarien» fins que s’ampliï l’aeroport del Prat anava de debò.