El preu de la llum per als clients de la tarifa regulada puja fins als 365,33 euros/MWh aquest dimarts, un 34,77% més respecte del dilluns, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta d'una xifra rècord des que va entrar en vigor el topall al preu del gas, a mitjans de juny, i supera per primera vegada els 360 euros/MWh. El preu final és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta del mercat majorista (182,93 euros/MWh) i la compensació que es pagarà a les centrals de cicle combinat per l'aplicació del topall del gas (182,40 euros/MWh). Sense l'excepció ibèrica, el cost de l'electricitat s'encariria més de 100 euros, fins als 476,77 euros/MWh, segons el Ministeri de Transició Ecològica.