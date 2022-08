CaixaBank ha concedit un total de 30,7 milions d’euros a les empreses de l’Alt Empordà els primers sis mesos de l’any. Aquesta xifra suposa un creixement del 167% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest volum de crèdit, dirigit a petites, mitjanes i grans empreses, s’ha destinat, principalment, a injectar liquiditat i a finançar inversions per al creixement dels negocis.

CaixaBank ofereix a les empreses, a més, diverses línies de finançament especialitzat, com el factoring, el confirming o el rènting, per garantir tant les necessitats de circulant de les empreses com les inversions a llarg termini.

Jaume Masana, director territorial Catalunya de CaixaBank, ha destacat «la confiança de l’entitat financera en el teixit empresarial de l’Alt Empordà com a motor clau del creixement econòmic de Catalunya» i també hi ha afegit que «el suport de CaixaBank al sector empresarial va més enllà de l’àmbit financer, oferint assessorament i acompanyament als empresaris en la gestió del seu dia a dia».

Aquest suport de CaixaBank al teixit empresarial també s’articula a través de la gestió de l’accés als Fons Europeus per a la Recuperació (Next Generation EU). CaixaBank ofereix un cercador d’ajudes per facilitar a clients i no clients l’accés a aquests fons.