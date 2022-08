Unió de Pagesos calcula que la verema d'enguany a Catalunya serà almenys un 25% inferior que la mitjana d'altres anys. Els motius principals són la sequera que ha assolat bona part del territori i els diferents cops de calor, els quals han obligat a avançar l'inici de la collita a finals de juliol perquè els fruits han madurat abans d'hora. El sindicat agrari destaca, però, que l'absència de pluges ha beneficiat la qualitat del producte, que no ha patit fongs. D'altra banda, Unió de Pagesos lamenta que la campanya s'iniciï amb els preus estancats. Recorden que han crescut les despeses de producció, com els carburants i els fitosanitaris, però denuncien que el preu mitjà del quilo de raïm es manté en uns 0,40 euros que urgeixen a revisar.

Tot i que el sindicat estima una caiguda general del 25% del raïm collit, també precisa que hi ha zones amb més descens. És el cas de l'Alt Camp, on s'està collint fins a un 50% menys d'algunes varietats de raïm, mentre que al Garraf el descens oscil·la entre el 30 i el 40%.

Unió de Pagesos demana a tots els operadors vitivinícoles que tinguin en compte els increments de costos de producció i la davallada de la producció "i que apostin per diferenciar el producte i donar personalitat a la producció" pagant millor el raïm. " Cal que es responsabilitzin de la seva contribució per l’estabilitat de tot el sector vitivinícola", afegeix el sindicat en un comunicat, on apel·la a fomentar els contractes plurianuals amb preus coneguts a mitjà i a llarg termini.

UP recorda l’obligació de formalitzar contractes per escrit de compra-venda de raïm amb l’establiment de qualitats, preus i condicions concretes, i l’obligació dels cellers de pagar el raïm als viticultors a 30 dies segons l’actual llei de morositat, independentment de la data de qualificació del vi per una Denominació d’Origen que en faci el celler.